Za bouřky je lepší některé spotřebiče odpojit. Odborník prozradil, co vám hrozí, pokud to neuděláte

Před příchodem bouřky je vhodné od elektrické sítě odpojit především citlivou a dražší elektroniku, kterou v danou chvíli nepotřebujeme. Patří sem například televizory, počítače, monitory, herní technika nebo síťová zařízení. Hasičský záchranný sbor doporučuje během bouřky odpojit nepotřebné spotřebiče a u televizoru myslet také na anténní přívod. U modemu může být další cestou pro přepětí telefonní či jiné metalické vedení. Bleskový proud se totiž nemusí šířit pouze elektrickou sítí, ale také dalšími vodiči vedoucími do domu.
Zásadní je správné načasování. Odpojování je vhodné provést ještě předtím, než bouřka dorazí. National Weather Service výslovně varuje před vytahováním zástrček během samotné bouřky, protože člověk může přijít do kontaktu s elektrickým vedením právě v okamžiku výboje. Také čeští hasiči doporučují při bouřce držet odstup od zásuvek a elektrických spotřebičů. Pokud už tedy venku hřmí a bouřka je přímo nad domem, není vhodná chvíle obcházet místnosti a vytahovat kabely ze zásuvek.
Prodlužovačka není automaticky přepěťová ochrana
Častým omylem je představa, že elektroniku dostatečně chrání běžná prodlužovačka s několika zásuvkami. Samotný zásuvkový pás ale přepěťovou ochranu automaticky neobsahuje. Existují prodlužovací přívody a zásuvkové adaptéry vybavené ochranou proti přepětí, musí však jít skutečně o zařízení určené k tomuto účelu. Organizace Electrical Safety Foundation International upozorňuje, že obyčejné zásuvkové lišty před přepětím nechrání.
Ani zásuvková přepěťová ochrana ale není samostatným řešením pro celý dům. V odborném členění jde zpravidla o poslední stupeň ochrany označovaný jako T3. ABB uvádí, že tento stupeň má být součástí koordinovaného systému a nemá nahrazovat ochranu instalovanou v rozvaděči. Typ T1 je určen k odvádění bleskových proudů na vstupu do objektu, typ T2 dále omezuje přepětí v elektroinstalaci a T3 chrání citlivá koncová zařízení. Některé přístroje kombinují více stupňů, například T1+T2.
Samotný hromosvod elektroniku neochrání
Hromosvod a přepěťová ochrana mají odlišnou úlohu. Vnější ochrana má při zásahu blesku bezpečně odvést proud do země, přesto se může část energie dostat do elektroinstalace nebo přicházet po vedení zvenčí. Právě proto se používají svodiče přepětí v rozvaděči. Jejich vhodný typ a zapojení závisí na konkrétní elektroinstalaci a návrh i montáž by měl provést kvalifikovaný elektrikář.
Stoprocentní ochranu proti přímému zásahu blesku nelze slibovat ani u zásuvkových přepěťových ochran. Pokud meteorologická předpověď upozorňuje na bouřky, nejjednodušším preventivním opatřením proto zůstává citlivou elektroniku odpojit s předstihem a u zařízení napojených také na anténní nebo jiné metalické vedení myslet i na tato připojení. Během samotné bouřky už je podle bezpečnostních doporučení vhodnější se kabelů, zásuvek a připojených elektrických zařízení nedotýkat.