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Za bouřky je lepší některé spotřebiče odpojit. Odborník prozradil, co vám hrozí, pokud to neuděláte

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Blesk nemusí zasáhnout přímo dům, aby poškodil televizi, počítač nebo další elektroniku. Nebezpečné přepětí se může do elektroinstalace dostat také po vedení. Některé přístroje proto dává smysl před příchodem bouřky odpojit. Jakmile už ale hřmí v bezprostřední blízkosti, se zásuvkami by se manipulovat nemělo.
Za bouřky je lepší některé spotřebiče odpojit. Odborník prozradil, co vám hrozí, pokud to neuděláte

Za bouřky je lepší některé spotřebiče odpojit. Odborník prozradil, co vám hrozí, pokud to neuděláte

Zdroj: generováno chatgpt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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