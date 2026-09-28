Běžné tužkové baterie končí. Nahradí je zařízení s geniální vychytávkou na boku

Nabíjení bez nabíječky mění pravidla hry
Každý majitel bezdrátové myši, dálkového ovladače nebo dětských hraček zná frustraci: baterie jsou vybité a nabíječka je zrovna nedostupná nebo jste ji zapomněli doma. Japonská společnost Verbatim přichází s řešením, které tento problém eliminuje jednou provždy.
Na letošním veletrhu IFA v Berlíně firma odhalila lithium-iontové dobíjecí baterie s integrovaným USB-C portem přímo v těle každého článku. Revoluční koncept znamená, že stačí vytáhnout baterii ze zařízení a zapojit ji do jakékoliv USB nabíječky – od powerbanky přes notebook až po běžnou síťovou nabíječku od mobilu.
Nabídka pokrývá tři nejběžnější formáty: klasické tužkové AA, tenčí AAA a devítivoltovou 9V baterii. Všechny varianty mají být dostupné v následujících týdnech, přičemž balení čtyř kusů AA či AAA článků se v českých e-shopech již objevuje za cenu kolem 320 až 330 korun.
Geniální detail: konektor podél těla
Konstrukční výzva spočívala v umístění nabíjecího portu do miniaturního prostoru. U standardních AA baterií je USB-C konektor zasazen do boku kolmo, zatímco u štíhlejších AAA článků museli inženýři zvolit podélné uspořádání, aby se port vůbec do užšího těla vešel.
Každá baterie disponuje vestavěnou LED diodou signalizující stav nabíjení – červené světlo indikuje probíhající dobíjení, zelená barva potvrzuje plnou kapacitu. Výrobce garantuje životnost přesahující tisíc nabíjecích cyklů, což z těchto článků dělá dlouhodobou investici.
K bateriím AA a AAA přibaluje Verbatim speciální vícekonektorový kabel umožňující současné nabíjení více článků z jediného USB portu. Pro cestovatele a majitele množství bezdrátového příslušenství jde o zásadní komfort.
Technické parametry odpovídají běžnému použití: AAA baterie nabízí kapacitu 0,75 Wh (přibližně 500 mAh), AA článek disponuje 3,15 Wh (asi 2100 mAh) a devítivoltová varianta poskytuje zhruba 3 Wh při 335 mAh.
Zásadní otázka: jak poznáte vybitou baterii?
Verbatim vsadil na lithium-iontovou technologii kombinovanou s měničem napětí, který zajišťuje konstantních 1,5 voltu u AA a AAA formátů, respektive 9 voltů u největšího typu. Díky tomu jsou nové baterie plně kompatibilní s běžnými přihrádkami určenými pro klasické alkalické jednorázové články.
Právě zde však vyvstává technická nejistota, na kterou firma zatím neposkytla jasnou odpověď. „Společnost Verbatim na stánku nedokázala sdělit, zda baterie simulují vybíjecí křivku, jako například Nitecore NH2400, nebo zda si udržují konstantní napětí. Simulovaná vybíjecí křivka umožňuje jednoduchým zařízením vypočítat, kolik energie zbývá. Při konstantním napětí však mohou baterie náhle a bez varování přestat fungovat, což by byla nevýhoda“, uvádí Notebookcheck.
Tradiční alkalické baterie totiž postupně snižují napětí s klesající kapacitou, což mnoha zařízením umožňuje zobrazovat přibližný stav nabití. Pokud lithium-iontové články drží stabilní napětí až do úplného vybití, mohou v dálkovém ovladači nebo hračce vypnout bez předchozího varování.
Navzdory této technické otázce představují USB-C baterie zásadní posun v ekologickém i praktickém směru. Eliminují potřebu speciálních nabíječek, snižují množství elektronického odpadu a nabízejí flexibilitu dobíjení kdekoliv, kde máte k dispozici USB port – což v dnešní době znamená prakticky všude.
Zdroje článku: itavisen.no, chargerlab.com, howtogeek.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý