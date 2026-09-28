Samsonova kašna se chystá na zimu. Historickou dlažbu čeká oprava

Tři sta let stará dominanta českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. se v úterý začne připravovat na zimní období. Pracovníci společnosti ČEVAK vypustí hlavní bazén kašny a odstraní z něj napadané nečistoty a předměty. Stav památky zároveň zkontroluje restaurátor, kterému bude asistovat vysokozdvižná plošina.
Do bazénu s objemem 250 kubíků následně technici nainstalují recirkulační zařízení, které bude během zimy bránit zamrzání vody. „Voda se do bazénu Samsonovy kašny vrátí už následující den. Na tryskající prvky si ale budou muset lidé počkat až do další letní sezony,“ uvedla vedoucí útvaru marketingu a komunikace společnosti ČEVAK Lenka Zimmelová.
Historická dlažba je v havarijním stavu
Od 1. října začne také obnova valounové dlažby navazující na obvodové schodiště kašny. Podle odborného posudku je plocha o rozloze téměř 200 metrů čtverečních v havarijním stavu. Na řadě míst kameny chybí nebo jsou poškozené.
„Valouny budou demontovány, odvezeny a následně roztříděny. Ty, které bude možné znovu použít, odborníci očistí a následně znovu usadí na náměstí. Chybějící nebo poškozené kusy doplní nové stejného druhu,“ popsala Zimmelová.
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Práce potrvají přibližně tři týdny a budou rozděleny do dvou etap. Vždy tak zůstane jedna polovina prostoru kolem kašny přístupná veřejnosti. Pracovní prostor zakryje ozdobné bednění s fotografiemi obvodu kašny. Opravovat se budou také lavičky a proběhne revize osvětlení.
Letošní oprava navazuje na další zásahy z posledních let. Na jaře dostalo nový vzhled kamenné schodiště, před rokem se akademičtí sochaři ve spolupráci s Národním památkovým ústavem věnovali opravě středového sousoší.
Barokní Samsonova kašna vznikala v letech 1721 až 1727 a patří k největším svého druhu v Česku. Ve své době sloužila také k zásobování centra města vodou, která se do ní přiváděla z Vltavy. Její dominantou je socha Samsona krotícího lva od jihočeského sochaře J. Dietricha.