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Samsonova kašna se chystá na zimu. Historickou dlažbu čeká oprava

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Samsonova kašna v Českých Budějovicích se v úterý začne připravovat na zimu. Pracovníci společnosti ČEVAK ji vypustí, vyčistí a zkontrolují. Následně se pustí také do obnovy téměř 200 metrů čtverečních historické valounové dlažby v jejím okolí. Oprava potrvá přibližně tři týdny.
Samsonova kašna se chystá na zimu. Historickou dlažbu čeká oprava

Samsonova kašna se chystá na zimu. Historickou dlažbu čeká oprava

Zdroj: Tomáš Souček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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