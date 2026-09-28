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Paní Marie, 74 let, má důchod 17 200 Kč. Každý měsíc z něj odloží 4 000 Kč a ukázala, na čem šetří

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Sedmdesátičtyřletá Marie žije sama a každý měsíc hospodaří s důchodem 17 200 korun. Přesto se jí daří pravidelně odkládat 4 000 korun. Peníze si rozdělí hned po příchodu důchodu, nákupy plánuje dopředu a většinu jídel připravuje doma. Postupně si tak vytvořila rezervu přesahující 100 tisíc korun.
Při pravidelném odkládání 4 000 korun měsíčně přibude za rok do úspor 48 tisíc korun.

Při pravidelném odkládání 4 000 korun měsíčně přibude za rok do úspor 48 tisíc korun.

Zdroj: generováno chatgpt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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