Trik, co rozbil internet: Naneste toto na žluté skrvny od toalety a do 30 minut se rozpustí definitivně

Záchodové prkénko patří mezi místa v domácnosti, která vyžadují pravidelnou péči. Přesto se i přes pečlivé čištění může stát, že se na něm objeví žluté zabarvení, které nejde odstranit běžným způsobem. Mnozí lidé sahají po silných chemikáliích nebo bělidle, ale výsledek často zklamává.
Překvapivě může použití bělidla situaci ještě zhoršit. Agresivní chemické látky totiž někdy přispívají k dalšímu zabarvování plastového povrchu, místo aby ho vyčistily. Existuje však mnohem šetrnější a zároveň účinnější řešení, které nevyžaduje ani energické drhnutí, ani speciální přípravky z drogerie.
Proč vůbec prkénko žloutne
Příčin změny barvy záchodového sedátka je hned několik. Moč, vodní kámen, tělesné oleje a pot – to vše zanechává na povrchu stopy, které se postupně vrství. Časem se do struktury plastu usazují nečistoty, které prostým omytím neodstraníte.
Dalším faktorem je stárnutí samotného materiálu. Plastové prkénko přirozeně mění barvu vlivem UV záření, teplotních výkyvů a opakovaného kontaktu s vodou. Paradoxně i časté používání silných čisticích prostředků může urychlit degradaci povrchu a vést k trvalému zažloutnutí.
Právě proto se vyplatí vyzkoušet metodu, kterou doporučují profesionální úklidové firmy. Místo agresivní chemie využívá dvě běžné ingredience, které má doma téměř každý.
Pasta z jedlé sody a peroxidu vodíku
Úklidoví experti ze společnosti The Clean Group představili na sociálních sítích postup, který slibuje viditelné výsledky během třiceti minut. Recept je jednoduchý: smíchejte jednu třetinu šálku jedlé sody se třemi polévkovými lžícemi šestiprocentního peroxidu vodíku.
Vznikne hustá pasta, která na prkénku dobře drží a nestéká. Tuto směs naneste houbou nebo hadříkem přímo na zažloutlé oblasti. Důležité je pokrýt celý postižený povrch rovnoměrnou vrstvou.
Poté následuje ta nejsnazší část celého procesu: nechte směs působit přibližně půl hodiny. Během této doby peroxid vodíku rozloží organické látky a jedlá soda jemně odstraní usazeniny. Po uplynutí času stačí místo otřít čistým hadříkem a výsledkem by mělo být znatelně bělejší sedátko.
Metoda funguje díky bělicím vlastnostem peroxidu vodíku, který dokáže rozložit organické nečistoty bez poškození plastu. Jedlá soda zase působí jako jemné abrazivum a zároveň neutralizuje pachy. Obě látky se navíc po čase přirozeně rozloží na vodu a kyslík, takže jde o zcela ekologické řešení bezpečné pro životní prostředí.
Bezpečnost na prvním místě
I když jde o relativně šetrnou metodu, je třeba dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Při práci se směsí noste rukavice, protože peroxid vodíku má bělicí účinky a může dráždit pokožku. Vždy také dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu produktu.
Než vyměníte zabarvené záchodové prkénko za nové, rozhodně stojí za to vyzkoušet tuto metodu. Ušetříte nejen peníze, ale také zbytečný odpad. A pokud máte doma pouze tříprocentní peroxid vodíku z lékárny? I ten může fungovat, jen bude potřeba delší doba působení nebo opakovaná aplikace.
Zdroje článku: dagens.no, Is hydrogen peroxide safe? | Poison Control, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá