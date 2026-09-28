Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Trik, co rozbil internet: Naneste toto na žluté skrvny od toalety a do 30 minut se rozpustí definitivně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Záchodové prkénko zežloutlo a žádné drhnutí nepomáhá? Úklidoví profesionálové odhalili metodu, která funguje bez námahy.
Trik, co rozbil internet: Naneste toto na žluté skrvny od toalety a do 30 minut se rozpustí definitivně

Trik, co rozbil internet: Naneste toto na žluté skrvny od toalety a do 30 minut se rozpustí definitivně

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Důchodci se musejí mít na pozoru. Podvodníci vědí, jak je připravit o dům
Důchodci se musejí mít na pozoru. Podvodníci vědí, jak je připravit o dům
Spotřebuje víc energie než lednička a pračka dohromady. V kuchyni trůní většině Česka
Spotřebuje víc energie než lednička a pračka dohromady. V kuchyni trůní většině Česka

Ceny elektřiny stoupají a mnozí hledají, kde doma ušetřit. Přitom jeden spotřebič v kuchyni žere energii...

Psi opravdu rozumí lidským slovům, potvrdili vědci. Jsou chytřejší než opice
Psi opravdu rozumí lidským slovům, potvrdili vědci. Jsou chytřejší než opice

Vědci z Budapešti prokázali, že psí mozek rozlišuje slova podle souhlásek úplně stejně jako lidský. Jde o...

Tuto vitamínovou bombu můžete vysadit ještě v říjnu. Roste jako z vody a nepotřebuje hnojit
Tuto vitamínovou bombu můžete vysadit ještě v říjnu. Roste jako z vody a nepotřebuje hnojit

Většina zahrady se v říjnu pomalu ukládá ke spánku, ale jedna nenápadná zelenina se chladem nenechá...

Horolezec objevil na Google Earth neznámé kamenné struktury. Někdo je postavil ve výšce 3000 metrů
Horolezec objevil na Google Earth neznámé kamenné struktury. Někdo je postavil ve výšce 3000 metrů

Horolezec studující mapy hor narazil na satelitních snímcích na podivný geometrický útvar. Když se po dvou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.