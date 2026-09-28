Zaměstnavatel mu dal vyřazený server, ať ho vyhodí. V garáži pak našel paměti za 250 000 Kč

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Zaměstnavatel mu dal vyřazený server, ať ho vyhodí. V garáži pak našel paměti za 250 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Třicet serverových paměťových modulů v hodnotě přes čtvrt milionu korun. Přesně tolik leželo v garáži uvnitř starého serveru, který jeho majitel dostal.
Sada RAM pamětí
Zdroj: r/pcmasterrace (Reddit)
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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