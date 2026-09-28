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Dvě DNA by se měly odpuzovat. Vědci poprvé natočili, jak se přesto spojí jako zip

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DNA je záporně nabitá. Dvě její molekuly by se tedy podle jednoduché elektrostatiky měly od sebe držet dál. V živých buňkách se ale odpovídající úseky DNA potřebují navzájem najít. Vědcům se teď podařilo přímo zachytit, jak se dvě dvojité šroubovice přiblíží a postupně k sobě „zapnou“.
Dvě DNA by se měly odpuzovat. Vědci poprvé natočili, jak se přesto spojí jako zip

Dvě DNA by se měly odpuzovat. Vědci poprvé natočili, jak se přesto spojí jako zip

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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