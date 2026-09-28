Kraj Vysočina bude předávat průtah městem Jihlavě a z toho důvodu letos provádí rozsáhlé opravy. Závěrečná etapa byla naplánovaná na prodloužený víkend, hluk v den pracovního klidu se však místním vůbec nelíbí.
KOMENTÁŘ: Opravy silnic ve všední dny? Špatně. O státních svátcích? Ještě horší
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...