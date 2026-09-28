Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

KOMENTÁŘ: Opravy silnic ve všední dny? Špatně. O státních svátcích? Ještě horší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kraj Vysočina bude předávat průtah městem Jihlavě a z toho důvodu letos provádí rozsáhlé opravy. Závěrečná etapa byla naplánovaná na prodloužený víkend, hluk v den pracovního klidu se však místním vůbec nelíbí.
KOMENTÁŘ: Opravy silnic ve všední dny? Špatně. O státních svátcích? Ještě horší

KOMENTÁŘ: Opravy silnic ve všední dny? Špatně. O státních svátcích? Ještě horší

Zdroj: Karel Švec
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
28. září. Den české státnosti nám připomíná život a odkaz svatého Václava
28. září. Den české státnosti nám připomíná život a odkaz svatého Václava
Jihlavská Dukla v Horácké aréně porazila Zlín. Hrála ve speciálních dresech
Jihlavská Dukla v Horácké aréně porazila Zlín. Hrála ve speciálních dresech

HC Dukla Jihlava letos slaví sedmdesát let své existence a A-tým včera poprvé nastoupil ve speciálních...

Tisíc bytů, vyšší domy i zeleň. Jihlava schválila studii Špitálského předměstí
Tisíc bytů, vyšší domy i zeleň. Jihlava schválila studii Špitálského předměstí

Jihlavští zastupitelé na svém posledním zasedání v tomto volebním období schválili studii Špitálského...

Zemřel starosta Stonařova Ivan Šulc. Více než rok bojoval s těžkou nemocí
Zemřel starosta Stonařova Ivan Šulc. Více než rok bojoval s těžkou nemocí

Se smutnou zprávou přišel dnes městys Stonařov na Jihlavsku. Po těžké nemoci zemřel jeho starosta Ivan...

Řidič na Pelhřimovsku nebezpečně kličkoval. Po vystoupení z kabiny spadl na silnici
Řidič na Pelhřimovsku nebezpečně kličkoval. Po vystoupení z kabiny spadl na silnici

Tři promile alkoholu. Taková hodnota svítila na alkoholtesteru u řidiče, kvůli kterému vyjížděla policejní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.