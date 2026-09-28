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Vážná nehoda na Přerovsku. Mezi zraněnými jsou dvě děti, zasahoval vrtulník

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Vážná dopravní nehoda dvou osobních vozidel se dnes odpoledne stala u obce Čechy na Přerovsku. Na místě jsou čtyři zraněné osoby, z toho dvě děti. U nehody zasahoval i vrtulník.
Vážná nehoda na Přerovsku. Mezi zraněnými jsou dvě děti, zasahoval vrtulník

Vážná nehoda na Přerovsku. Mezi zraněnými jsou dvě děti, zasahoval vrtulník

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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