Obyčejná tableta do myčky vrátí dřezu ztracený lesk. Jednoduchý trik ho nechá zářit jako nový

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Obyčejná tableta do myčky vrátí dřezu ztracený lesk. Jednoduchý trik ho nechá zářit jako novýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tablety do myčky si většina spojí s mytím nádobí. Koneckonců je to jejich primární účel. Avšak tabletu do myčky můžete účinně využít i na vyčištění dřezu.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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