Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Náročná přestavba Milety je u konce. Řidiči však mají výhrady

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Křižovatka Mileta je po více než dvou letech kompletně hotová, část řidičů ale od nákladné přestavby čekala víc. Kritizují kolony i výraznou nerovnost na vozovce. Ředitelství silnic a dálnic vysvětluje, proč nevznikla mimoúrovňová křižovatka a co je příčinou takzvaného skokánku.
Náročná přestavba Milety je u konce. Řidiči však mají výhrady

Náročná přestavba Milety je u konce. Řidiči však mají výhrady

Zdroj: Markéta Hamerníková
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
FOTO: Dětské hřiště, toalety i 98 míst. Na D11 se dnes otevřela odpočívka
FOTO: Dětské hřiště, toalety i 98 míst. Na D11 se dnes otevřela odpočívka
Bez drátů, ale pořád trolejbus. Do Hradce Králové dorazily nové vozy
Bez drátů, ale pořád trolejbus. Do Hradce Králové dorazily nové vozy

Hradecká MHD dostala nové posily. Do města dorazilo prvních šest parciálních trolejbusů Škoda, které...

VIDEO: Košík plný hub, ale cesta nikde. Seniorku hledal i vrtulník
VIDEO: Košík plný hub, ale cesta nikde. Seniorku hledal i vrtulník

Odpoledne vyrazili společně na houby, z lesa se ale už za světla nevrátili. Seniorský pár se u Bohuslavic...

Studenti hořické kamenické školy vrací zámku v Holovousích jeho původní tvář
Studenti hořické kamenické školy vrací zámku v Holovousích jeho původní tvář

Místo školních dílen rovnou na zámek. Šestnáct studentů hořické kamenické školy se pustilo do obnovy zámku...

Hradecké hřbitovy mají co vyprávět. Historici vás provedou jejich příběhy
Hradecké hřbitovy mají co vyprávět. Historici vás provedou jejich příběhy

Historie Hradce neleží jen v muzeích a kronikách. Během Dnů evropského dědictví se bude vyprávět přímo na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.