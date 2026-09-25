Potřebují lásku více muži nebo ženy? Psychologický výzkum přinesl překvapivé závěry

Skrytá zranitelnost
Blízkost, pochopení a člověk, se kterým lze sdílet radosti i starosti – to všechno potřebují muži stejně jako ženy. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, odkud tuto podporu čerpají. Zatímco ženy mají zpravidla hustou síť důvěrných vztahů s kamarádkami, sestrou nebo maminkou, muži své pocity a problémy svěřují především jedné osobě – své partnerce.
Psychologové v tom vidí klíč k pochopení, proč má romantický vztah pro muže často větší existenciální význam než pro ženy. Nejde o to, že by byli citově závislejší. Problém je jinde: mimo partnerský vztah jim často chybí širší okruh blízkých lidí, se kterými mohou otevřeně hovořit o svých obavách a vnitřních bojích.
Rychleji se zamilují a dříve vyznávají city
Výzkumy heterosexuálních vztahů přinášejí další překvapivé zjištění. Muži častěji než ženy uvádějí, že partnerský vztah považují za klíčovou součást svého štěstí a životní spokojenosti. Když přijde na city, nebývají ani zdaleka tak opatrní, jak se tradičně předpokládá.
Některé studie naznačují, že muži se zamilovávají o něco rychleji než ženy. Podle mezinárodních výzkumů začínají o vyznání lásky uvažovat v průměru po 70 dnech vztahu a vysloví ho po 108 dnech, zatímco ženy o něm přemýšlejí po 77 dnech a vyznají ho až po 123 dnech. Právě oni také častěji pronášejí ta tři magická slova jako první, když se vztah stane vážnějším.
Taková zjištění se příčí tradičnímu obrazu muže, který své emoce raději drží pod pokličkou. Je však třeba zdůraznit, že jde o průměrné hodnoty – výsledky ovlivňuje osobnost člověka, věk, kulturní prostředí i předchozí partnerské zkušenosti.
Stabilní vztah jako zdravotní pojistka
Stabilní partnerský vztah může mít pozitivní dopad na zdraví obou pohlaví. U mužů se však některé z těchto účinků projevují výrazněji. Ženatí muži nebo ti, kteří žijí s partnerkou, vykazují v průměru méně příznaků deprese. Pozitivní souvislosti se objevily i u některých ukazatelů fyzického zdraví.
Partnerský vztah může podle zjištění ovlivňovat také délku života mužů. Neznamená to však, že samotný vztah automaticky způsobuje lepší zdraví. Svou roli hraje také životní styl, sociální podmínky a celkový zdravotní stav člověka.
Po rozchodu zůstávají navázaní déle
Rozdíly se výrazněji projevují po skončení vztahu. Podle analyzovaných výzkumů iniciují ženy přibližně 69 % rozvodů, zatímco u nemanželských partnerských vztahů je poměr iniciace rozchodu mezi muži a ženami v podstatě vyrovnaný.
Se samotným rozchodem se však muži a ženy vyrovnávají odlišně. Ženy se podle zjištění v průměru se situací vyrovnávají snadněji a častěji dokážou vnímat i pozitivní stránky nové životní etapy. Muži mají naopak tendenci zůstat na bývalou partnerku navázaní mnohem déle. Ještě měsíce po rozchodu bývalý vztah hodnotí pozitivně a intenzivněji pociťují osamělost.
Jedno z možných vysvětlení opět souvisí se sociálním okolím. Pokud měl muž již před vztahem jen několik blízkých lidí, se kterými mohl hovořit o svých emocích, pak rozchodem může naráz přijít o svou nejdůležitější osobu, které se svěřoval. Pro mnohé muže představuje partnerka nejbližšího člověka, se kterým sdílejí každodenní starosti, radosti i osobní problémy.
Riziko sebevraždy a význam přátelství
Souvislost mezi rozchodem a psychickým zdravím může být u mužů obzvlášť vážná. Výzkumy ukazují zvýšené riziko sebevraždy po rozvodu, přičemž u rozvedených mužů je toto riziko statisticky výrazně vyšší než u rozvedených žen – podle některých studií až několikanásobně. Muži mohou být v takových situacích obzvlášť zranitelní, pokud nemají dostatečnou sociální oporu.
Zjištění proto poukazují i na význam budování blízkých přátelství mezi muži. Pokud má člověk i mimo partnerský vztah lidi, se kterými může otevřeně hovořit o svých obavách, problémech či pocitech, při rozchodu nepřijde naráz o celou svou emocionální oporu.
Partnerka může být pro člověka velmi důležitou oporou, neměla by však být jeho jediným zdrojem blízkosti a podpory. Partnerský vztah může poskytovat bezpečí a stabilitu, je však důležité mít i další lidi, na které se lze obrátit v náročných chvílích.
Zdroje článku: abertay.ac.uk, psychologytoday.com, research.vu.nl, azet.sk, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová