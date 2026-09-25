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Řidič nechal elektromobil dva dny u nabíječky. Pak přišel účet, který mu vyrazil dech

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Běžná pracovní cesta se pro řidiče z rakouského Grazu změnila v mimořádně drahou zkušenost. Elektromobil před odletem zapojil do nabíječky na letišti a nechal jej tam dva dny. O několik týdnů později mu přišlo vyúčtování přesahující 2 000 eur. Vysokou částku přitom nezpůsobilo množství odebrané elektřiny, ale způsob, jakým nabíjení aktivoval.
Řidič nechal elektromobil dva dny u nabíječky. Pak přišel účet, který mu vyrazil dech

Řidič nechal elektromobil dva dny u nabíječky. Pak přišel účet, který mu vyrazil dech

Zdroj: generováno Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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