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Každé desáté klíště v ohniscích nese borelii, virus encefalitidy jen zlomek. Proto jedna nemoc láme rekordy a druhá ustupuje

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Jihočeský kraj eviduje k polovině září 775 potvrzených případů lymské boreliózy, o 99 víc než ve stejném období loni. Klíšťová encefalitida naopak klesla o 24 případů na 99.
Každé desáté klíště v ohniscích nese borelii, virus encefalitidy jen zlomek. Proto jedna nemoc láme rekordy a druhá ustupuje

Každé desáté klíště v ohniscích nese borelii, virus encefalitidy jen zlomek. Proto jedna nemoc láme rekordy a druhá ustupuje

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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