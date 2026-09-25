Deset jednotek hasičů bojuje s rozsáhlým požárem v Hradci, hoří halaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Deset jednotek hasičů bojuje s rozsáhlým požárem v Hradci, hoří hala
Den české státnosti letos připadá na pondělí 28. září. Velké supermarkety a další prodejny proto musí...
Někteří letos odmaturovali, jiní kandidovali už v devadesátých letech. O 37 míst v zastupitelstvu Hradce...
Laboratoře, experimenty, umělá inteligence, dinosauři nebo pohled do vesmíru. Hradec Králové v pátek 25....
Více než čtvrtina mladých lidí spí během školního roku průměrně pět až šest hodin denně. Více než polovina...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →