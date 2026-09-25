Nákupy na Den české státnosti. Jak to bude 28. září s obchody?

Kdo plánuje na prodloužený víkend větší nákup, měl by ho stihnout nejpozději v neděli. V pondělí 28. září se dveře většiny supermarketů, hypermarketů, obchodních center a dalších velkých prodejen neotevřou.
Den české státnosti totiž patří mezi svátky, během kterých zákon zakazuje prodej v obchodech s prodejní plochou přesahující 200 metrů čtverečních. Nezáleží přitom na tom, zda prodávají potraviny, oblečení, elektroniku nebo nábytek.
Například společnost BILLA oznámila, že všechny její běžné prodejny zůstanou zavřené. Nakoupit bude možné jen ve vybraných pobočkách na nádražích a letišti nebo v prodejnách na čerpacích stanicích.
„Náš průzkum ukázal, že více než 80 procent Čechů si není jistých nebo vůbec neví, během kterých státních svátků musí být obchody uzavřené,“ uvedl manažer externí komunikace společnosti BILLA Petr Kubíček.
Kde bude možné nakoupit?
Zákaz se nevztahuje na prodejny, jejichž plocha nepřesahuje 200 metrů čtverečních. Otevřít tak mohou například večerky a menší soukromé obchody. Zákon jim ale otevření nepřikazuje, konkrétní provozovatelé se mohou rozhodnout, že si také nechají zavřeno.
Bez ohledu na velikost mohou prodávat také:
- čerpací stanice,
- lékárny,
- obchody na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
- prodejny ve zdravotnických zařízeních.
Výjimku nemají zastavárny, bazary ani provozovny, které vykupují použitý materiál nebo odpad. Na ty se zákaz vztahuje bez ohledu na velikost provozovny.
Lidé by si měli před cestou ověřit otevírací dobu konkrétního obchodu. Zákonná výjimka totiž ještě neznamená, že prodejna skutečně otevře.
Kterých svátků se zákaz týká?
Velké obchody musí zůstat zavřené na Nový rok, o Velikonočním pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a během prvního i druhého svátku vánočního. Na Štědrý den mohou prodávat pouze do poledne.
Naopak například na Velký pátek, 1. května, 5. a 6. července nebo 17. listopadu zákon uzavření velkých prodejen nenařizuje.
Dodržování pravidel kontroluje Česká obchodní inspekce. Za porušení zákona může obchodník dostat pokutu až milion korun, při opakovaném provinění až pět milionů.