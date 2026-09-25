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Nákupy na Den české státnosti. Jak to bude 28. září s obchody?

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Den české státnosti letos připadá na pondělí 28. září. Velké supermarkety a další prodejny proto musí zůstat zavřené. Výjimku mají menší obchody, čerpací stanice, lékárny nebo prodejny na nádražích. Otevřeno však mít nemusí, rozhodnutí je na jejich provozovatelích.
Nákupy na Den české státnosti. Jak to bude 28. září s obchody?

Nákupy na Den české státnosti. Jak to bude 28. září s obchody?

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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