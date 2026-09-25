Dominika Myslivcová dostala sprostý vzkaz o svých prsou. Screenshot si uložila a hejterovi vzkázala: „Už vybíráš chirurga?"

Dominika Myslivcová zrovna sdílela záběry z lodi u řeckého pobřeží, když se pod příspěvkem objevil vzkaz, který šel daleko za hranici jakéhokoli názoru na plavky. Autor napsal, podle citací eXtra.cz a Expresu, že jí „sponzor, co ji pr*á, by měl koupit kozy a napíchat hubu botoxem“. Komentář z profilu brzy zmizel. Jenže Myslivcová už měla screenshot.
Co přesně se stalo pod dovolenkovým videem
Celá situace se odehrála na jejím veřejném Instagramu. Dovolenkový obsah ze Zakynthosu sbíral pochvalné reakce, mezi nimiž vyčníval jediný komentář, vulgární instrukce, co by si měla nechat chirurgicky upravit. Autor ho podle Expresu sám smazal krátce po zveřejnění. Jenže Myslivcová byla rychlejší. Screenshot si uložila a přesunula celou věc do svých stories, kde ji viděly statisíce sledujících.
„Chtěla jsem se k tomu vyjádřit, ale ten koment už tady není,“ napsala. A pak přidala to podstatné: krátké, věcné vysvětlení bez afektu. Prsa se jí po kojení syna Deriana zmenšila. Silikony v plánu nemá. „Takhle jsem zatím happy.“ K další fotce v plavkách pak připojila jedinou větu směrem k autorovi: „Tak co lásko, už vybíráš toho chirurga?“
Ironie místo rozhořčení
Síla té odpovědi je v tom, co Myslivcová neudělala. Nezačala se bránit. Nezveřejnila identitu autora. Nepsala dlouhý post o tom, jak ji komentář zranil. Vzala cizí návod na plastiku a otočila ho zpátky, jedinou větou, která z útočníka udělala směšnou figuru, aniž by mu dala prostor.
Nepopřela přitom nic. Přiznala změnu těla po kojení otevřeně, bez omluvy. Odmítla jedinou věc: že by o jejím těle rozhodoval někdo jiný. Z pozice oběti se přesunula do pozice člověka, který má situaci pod kontrolou. A humor jí v tom pomohl víc než jakékoli moralizování.
Zavedený vzorec, nový tón
Kdo Myslivcovou sleduje déle stejně jako my v Redakci VIPŽivot, ví, že nejde o první střet s hejtem. V únoru 2024 veřejně odpovídala na útoky kvůli mikině za šest tisíc, kterou koupila synovi. V srpnu 2025 ostře reagovala na body shaming od Agáty Hanychové a Ornelly Koktové. A v květnu 2026 si v rámci experimentu Test národa na Expresu pro hejtera došla osobně.
Tentokrát ale zvolila jinou zbraň. Žádná přímá konfrontace, žádné jméno, žádný hon. Jen screenshot, pár vět a jedna ironická otázka. Je to posun, od rázné obrany k sebejistému klidu.
Širší obraz: hejt jako veřejné téma roku 2026
Myslivcová není sama. Patricie Pagáčová loni zveřejnila fotky a jména lidí, kteří jí posílali nenávistné zprávy. Radka Třeštíková pravidelně cituje urážky svého vzhledu a přehazuje je do vlastního sarkastického komentáře. Nova i Prima letos společně tlačily kampaň Hejt není názor, v níž celebrity čtou nenávistné vzkazy nahlas, a jejich autoři najednou nejsou ochotní si za nimi stát.
Každá z těchto žen volí jiný nástroj. Pagáčová odhaluje, Třeštíková komentuje, kampaň Novy konfrontuje. Myslivcová tentokrát zvolila něco, co funguje možná nejúčinněji ze všeho: smích. Protože člověk, kterému se směje celý internet, těžko útočí podruhé.
Reakce sledujících pod jejími příspěvky to potvrdily. „Silikony nejsou v módě, buďte svá,“ psali. „Mnohem lepší než ty obludné silikony.“ Jeden vulgární komentář zmizel. Odpověď na něj zůstala.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová