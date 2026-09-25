Americká armáda byla naprosto bezmocná. Geniální technologie potichu vymazala nejdražší pýchu USA z oblohy

V osmdesátých letech vyvinuli inženýři v podniku Tesla Pardubice systém, který vzbudil mimořádnou pozornost armádních špiček na obou stranách železné opony. Pasivní sledovač KRTP-86 Tamara nevysílal do prostoru jediný elektromagnetický paprsek, přesto dokázal s vysokou přesností lokalizovat desítky vzdušných cílů současně. Když se po pádu komunistického režimu otevřela možnost jeho prodeje do rizikových zemí, zasáhl přímo Washington. Američané se obávali, že československá technologie dokáže znehodnotit jejich miliardové investice do letounů kategorie stealth.
Základní princip klasického radiolokátoru zná každý: vysílač pošle do prostoru silný elektromagnetický impulz, ten se odrazí od trupu letadla a přijímač ze zpoždění a směru odrazu spočítá polohu cíle. Tento mechanismus má však zásadní slabinu. Vyzařovaná energie prozradí samotný radar na stovky kilometrů daleko. Protivník na něj může okamžitě navést protiradarové střely jako AGM-88 HARM, nebo signál zahltit aktivním rušením.
Československá konstrukční škola pod vedením Ing. Vlastimila Pecha zvolila přesně opačný přístup. Místo aby prostor ozařovala, vybudovala systém, který pouze „poslouchá“. Tamara byla pro nepřátelské senzory i naváděcí hlavice střel naprosto neviditelná, protože do éteru nevypouštěla žádné vlastní elektromagnetické záření.
F-117 byl hranatý kvůli radaru. Klidný let mu zajistilo elektronické řízení Hyperbolická metoda aneb závod mikrosekund na stožárech
Technický základ Tamary nespočíval v odhadování směru podle síly signálu, ale v přesném měření časových rozdílů příchodu pulzů, známém jako metoda TDOA (Time Difference of Arrival). Běžná sestava systému KRTP-86 se skládala ze tří až čtyř přijímacích stanic rozmístěných v terénu ve vzdálenosti 15 až 35 kilometrů od sebe. Každá stanice byla mobilní, usazená na terénním podvozku Tatra 815 a vybavená hydraulickým teleskopickým stožárem, který zvedal anténní hlavici do výšky 25 metrů nad okolní terén.
Jak ve svém přehledu dokumentuje
oficiální historie pasivní radiolokace na webu společnosti ERA Pardubice, Tamara navazovala na předchozí generace systémů Kopáč, PRP-1 a KRTP-81 Ramona. Když nepřátelský letoun vyslal jakýkoliv elektromagnetický impuls – ať už šlo o palubní radar, identifikační odpovídač IFF, signál taktické navigace TACAN nebo rádiový výškoměr –, zachytily jej jednotlivé přijímače v nepatrně odlišném okamžiku.
Rozdíly v čase příchodu signálu dosahovaly pouhých zlomků mikrosekund. Z těchto časových diferencí centrální počítač okamžitě spočítal hyperbolické prostorové křivky. Průsečík těchto hyperbol určoval přesnou polohu vysílajícího letounu v trojrozměrném prostoru – včetně jeho zeměpisných souřadnic, letové hladiny a kurzu. Tamara dokázala na vzdálenost až 450 kilometrů sledovat až 72 cílů najednou a identifikovat typ letadla podle přesné charakteristiky jeho palubních elektronických emisí.
Přední část vozidla se stabilizačními hydraulickými podpěrami, které zajišťovaly nehybnost anténního stožáru při měření. Proč se Tamara stala noční můrou letounů stealth
V devadesátých letech se v médiích i odborných kruzích rozšířila zpráva, že československá Tamara dokáže spolehlivě odhalovat americké neviditelné bombardéry F-117 Nighthawk a B-2 Spirit. Kolem schopností systému vznikla řada mýtů, technická podstata je však přímočará a souvisí s tím, jak technologie stealth ve skutečnosti funguje.
Geometrie stealth letounů, ostré hrany trupu a speciální nátěry absorbující radarové vlny mají za cíl minimalizovat odraz vln vyslaných cizím aktivním radarem. Pokud už jsme na Zbrojopise podrobně rozebírali
hranatý tvar letounu F-117 navržený podle zákonů optiky, tento tvar chrání letadlo pouze před cizími radary. Nechrání jej však před vlastními emisemi. Pokud stealth letoun zapne palubní radiovýškoměr, laserový značkovač terče, datovou linku nebo radar, stává se pro pasivní systém Tamara dokonale viditelným majákem.
Ještě větší paradox nastával při použití doprovodných rušících letounů jako EA-6B Prowler nebo EF-111 Raven. Americká taktika v té době spoléhala na to, že tyto stroje zahltí nepřátelskou protivzdušnou obranu masivním elektronickým šumem. Pro klasické radary to znamenalo oslepnutí obrazovek. Pro Tamaru však mohutný vysílací výkon rušiček představoval ideální zdroj signálu – pasivní přijímače dokázaly rušící letouny i chráněné útočné svazy okamžitě zaměřit právě díky jejich vlastnímu rušení.
Sestřelení neviditelného F-117: Jak Zoltán Dani v srbském blátě pokořil americkou pýchu stealth
Když byl v březnu 1999 během operace Spojenecká síla v Jugoslávii sestřelen americký stealth letoun F-117, okamžitě se objevily spekulace, že srbská armáda využila právě československou Tamaru. Realita byla jiná – jak ukázala podrobná rekonstrukce, kterou přinesl náš článek o
sestřelení F-117 plukovníkem Zoltánem Danim, Srbové použili upravený sovětský raketový komplet S-125 Něva naváděný na dlouhých metrových vlnách. Přesto samotná existence technologie z Pardubic udržovala velení NATO v trvalé nervozitě. Komplet systému Tamara v přepravní konfiguraci s plachtovým krytem anténního kontejneru vystavený v Německu. Zbrojní aféra devadesátých let a tlak z Bílého domu
Rozpad Varšavské smlouvy a zhroucení východních trhů postavily československý zbrojní průmysl do kritické situace. Jak dokládá historická
studie Vojenského historického ústavu k problematice zbrojní výroby v Československu, Sovětský svaz původně plánoval odebrat desítky souprav Tamary, po roce 1989 však objednávky dramaticky seškrtal a Tesla Pardubice čelila existenčním potížím.
Výrobce se pokusil nabídnout špičkový systém na světovém trhu. Vedle úspěšného exportu do Ománu se v polovině devadesátých let začalo hovořit o zájmu dalších zemí – včetně Íránu, Iráku či Číny. Pro americkou administrativu prezidenta Billa Clintona to byl nepřijatelný scénář. Pokud by se Tamara dostala do rukou režimu v Teheránu nebo Bagdádu, americké letectvo by ztratilo klíčovou výhodu technologické převahy na Blízkém východě.
Následovala série intenzivních diplomatických intervencí na nejvyšší úrovni mezi Washingtonem a Prahou. Česká vláda nakonec zablokovala vývozní licence do rizikových oblastí. V roce 1998 pak Spojené státy vyřešily situaci přímo: odkoupily jeden kompletní systém Tamara za zhruba 15 milionů dolarů a převezly jej na leteckou základnu Nellis v Nevadě, kde jej američtí specialisté podrobili důkladným zkouškám proti vlastním letounům.
Upadl nástavec klíče a raketa Titan II zničila silo. Jaderná hlavice nevybuchla Dědictví Tamary: Od pardubické Tesly k systému VERA-NG
Přestože původní podnik Tesla Pardubice v devadesátých letech zkrachoval, unikátní know-how v pasivní radiolokaci nezaniklo. Skupina původních vývojářů založila společnost ERA, která na úspěch Tamary navázala novou generací pasivních sledovacích systémů pod názvem VERA a VERA-NG. Stejně jako Tamara využívají mobilitu v náročném terénu, kterou jim v armádních službách zajišťují prověřená vozidla z Kopřivnice – podobně jako u
české kolové houfnice Dana využívající těžký tatrovácký podvozek.
Moderní systémy VERA dnes slouží v řadě armád Severoatlantické aliance i v civilním řízení letového provozu po celém světě. Příběh Tamary zůstává připomínkou toho, že technologická převaha na moderním bojišti nemusí spočívat pouze v obřích rozpočtech a nejnovějších tvarech letadel. Někdy stačí geniální matematický nápad, přesné měření času a schopnost pozorně naslouchat nepříteli.
Zdroje fotografií krtp_86_tamara_pasivni_sledovac_tatra: RomanM82 / Wikimedia CC 3.0 tamara_antenni_kontejner_podpery_tatra: Aktron / Wikimedia CC 3.0 tamara_prepravni_konfigurace_muzeum: Dirk1981 / Wikimedia CC 3.0