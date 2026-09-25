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Americká armáda byla naprosto bezmocná. Geniální technologie potichu vymazala nejdražší pýchu USA z oblohy

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V osmdesátých letech vyvinuli inženýři v podniku Tesla Pardubice systém, který vzbudil mimořádnou pozornost armádních špiček na obou stranách železné opony. Pasivní sledovač KRTP-86 Tamara nevysílal do prostoru jediný elektromagnetický paprsek, přesto dokázal s vysokou přesností lokalizovat desítky vzdušných cílů současně. Když se po pádu…
Boční pohled na vojenský nákladní automobil Tatra 815 s nástavbou pasivního radiolokátoru Tamara

Boční pohled na vojenský nákladní automobil Tatra 815 s nástavbou pasivního radiolokátoru Tamara

Zdroj: RomanM82 / Wikimedia CC 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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