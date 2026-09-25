Oblíbené italské město chce turistům výrazně zdražit vstup. Za vstupné by turisté měli zaplatit přes 700 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oblíbené italské město chce turistům výrazně zdražit vstup. Za vstupné by turisté měli zaplatit přes 700 Kč
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