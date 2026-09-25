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Taťána Kuchařová dostala místo u Babiše. Veřejnost zuří a mluví o lžích a manipulaci

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Taťána Kuchařová (38) má před sebou novou roli. A pro mnohé dost nečekanou. Bývalá Miss World bude radit vládě v oblasti lidských práv. Vedle Kuchařové se objeví také právník Jakub Kříž, který je známý svými konzervativními postoji a odporem k potratům. Navíc se s Kuchařovou velmi dobře zná, pomáhal jí během soudu s Ondřejem Brzobohohatým (43). Nové složení Rady vlády vyvolalo velmi bouřlivé reakce i na sociálních sítích.
Taťána Kuchařová.

Taťána Kuchařová.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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