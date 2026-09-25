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Zkontrolujte si fakturu za telefon a internet. Operátor z „velké trojky“ od 01. října zdražuje a do světa to nevytrubuje

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Vodafone od října tiše zdražuje vybrané starší mobilní tarify i pevný internet. Kdo platí inkasem, nemusí si změny všimnout vůbec.
Sídlo operátora Vodafone

Sídlo operátora Vodafone

Zdroj: Mosalm / Creative Commons / CC BY-SA
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