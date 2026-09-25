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Slovany mají novou pobytovou louku i vůbec první fotopoint

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Nové cestičky, lavičky a také první stálý celoroční fotopoint na území plzeňských Slovan. To všechno nabízí nová pobytová louka v Cyklistické ulici. Lidé ji najdou u řeky Radbuzy, na místě spojeném s historií bývalé plovárny.
Slovany mají novou pobytovou louku i vůbec první fotopoint

Slovany mají novou pobytovou louku i vůbec první fotopoint

Zdroj: MO Plzeň 2
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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