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CENTRUM o páté: Trumpův vtip o Bidenovi rozesmál čínského prezidenta, v Ostravě svítí proti švábům a kosatky loví jako zabijáci

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Páteční vydání přináší mix toho nejzajímavějšího ze světa i domova. Od diplomatických vtipů v Bílém domě přes lokální kuriozity z Moravskoslezského kraje až po fascinující záběry z říše zvířat. Přidáváme i praktické tipy do domácnosti a pohled do hlubin historie. Pojďme na to.
Vraždící kosatky

Vraždící kosatky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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