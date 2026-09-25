Čtyři roky svět věřil v obří podzemní prostory pod Cheopsovou pyramidou. Studie padla na chybě v tom, jak autoři filtrovali kosmické částice

Filippo Biondi a Corrado Malanga publikovali v říjnu 2022 článek, v němž pomocí satelitní radarové tomografie údajně rekonstruovali vnitřní i podpovrchové struktury Velké pyramidy, včetně dvacítky pojmenovaných objektů a rozlehlé pravoúhlé dutiny. Práce vypadala jako průlom. Jenže po podnětu pozorného čtenáře spustila redakce časopisu vyšetřování, které odhalilo závažné metodologické a statistické nedostatky. Šéfredaktor rozhodl o retrakci. Autoři s ní nesouhlasili, ale článek zmizel z platné vědecké literatury. Co zůstalo? Překvapivě hodně, jen z jiného výzkumného proudu a s mnohem pevnějšími důkazy.
Radarová iluze: co přesně stažená studie tvrdila
Stažený článek nepoužíval mionovou tomografii, jak se v mediálním oběhu často zaměňuje. Biondi s Malangou pracovali s takzvanou SAR Dopplerovou tomografií, metodou založenou na družicovém radaru se syntetickou aperturou, který zachycuje nepatrné pohyby povrchu pyramidy. Z těchto mikrovibrací odvozovali přítomnost dutin a chodeb hluboko pod vápencem. Ambice práce sahala daleko za cokoli, co dosavadní nedestruktivní průzkumy nabídly: autoři tvrdili, že dokážou rekonstruovat trojrozměrný obraz celého interiéru i podzemí.
Právě ta šíře záběru budila podezření. Když redakce Remote Sensing obdržela upozornění, zahájila přezkum a dospěla k závěru o „závažných metodologických nedostatcích a statistických chybách“. Sám rukopis přitom na jednom místě označoval výrazný cíl za „falešný poplach“ vyvolaný geometrií stavby. Přesto se efektní 3D vizualizace rozšířily po internetu jako důkaz skrytých prostor.
Virální „podzemní město“ pod Rachefovou pyramidou: příběh bez recenze
Do mediálního chaosu přilil olej motiv osmi šachet sahajících do hloubky asi 648 metrů a údajného podzemního města. Toto tvrzení se ovšem týkalo Rachefovy pyramidy, pocházelo z mimorecenzní prezentace stejného okruhu autorů z března 2025 a nikdy neprošlo standardním posuzovacím procesem odborného časopisu. Český fact-checkový web Nešiř To upozornil, že ještě 1. září 2026 kolovala preprintová verze staženého článku bez jakékoli zmínky o retrakci. Starý PDF soubor tak mohl dál fungovat jako zdánlivě platná vědecká práce.
ČT24 v září 2026 popsala, jak se téma začalo žít vlastním životem: z jednoho radarového článku o Cheopsově pyramidě vznikla směs tvrzení o podzemních komplexech pod jinou pyramidou, podpořená líbivými obrázky a absencí terénního ověření.
Miony versus radar: které nálezy v Cheopsově pyramidě obstály
Zatímco radarová interpretace se zhroutila, mionová tomografie jako metoda stojí pevně. Princip je elegantně jednoduchý: miony vznikají po srážkách kosmického záření s atmosférou, pronikají stovkami metrů kamene a detektor umístěný uvnitř pyramidy sleduje jejich směr i počet. Pokud v trase leží dutina, projde daným směrem více částic než přes plný vápenec. Z rozdílů se skládá mapa hustoty.
Právě tímto způsobem mezinárodní projekt ScanPyramids v roce 2017 ohlásil objev takzvaného Big Void, prostoru o minimální délce 30 metrů s průřezem blízkým Velké galerii. Klíčový detail: nález potvrdily tři oddělené detektorové přístupy, jak dokumentuje oficiální zpráva CEA.
V následujících letech přibyl další objev, severní koridor (North Face Corridor) o délce zhruba devíti metrů. Ten prošel ještě přísnějším sítem:
- Mionová tomografie lokalizovala anomálii.
- Georadar (GPR) a ultrazvuk (UST) upřesnily tvar a polohu.
- Elektrická odporová tomografie (ERT) dodala nezávislé potvrzení.
- Multimodální fúze obrazových dat z roku 2025 sloučila všechna měření do jednotného obrazu.
Každá další metoda fungovala jako kontrolní vrstva. Právě tato vícenásobná verifikace odlišuje solidní nález od efektního obrázku.
Proč retrakce trvala čtyři roky a co prozrazuje o recenzním systému
Článek vyšel 18. října 2022, redakce jej stáhla 10. srpna 2026. Téměř čtyři roky bez zásahu. Veřejné záznamy prozrazují jen to, že vyšetřování začalo až po podnětu externího čtenáře; žádný dřívější formální krok zdokumentovaný v dostupných zdrojích neexistuje.
Opatrná redakční dedukce: kombinace velmi nepřímé metody, složité radarové inverze a absence rychlého terénního ověření mohla oddálit veřejné zpochybnění. Satelitní radar nedokáže jednoduše prověřit terénní sondou, zda interpretace odpovídá realitě, na rozdíl od mionografie, kde lze detektor přesunout a měření zopakovat z jiného úhlu. Recenzní systém v tomto případě selhal v první linii, ale nakonec se opravil sám.
Budoucnost průzkumu Gízy: nové detektory míří k Rachefově pyramidě
Retrakce radarové práce nezastavila výzkum pyramid, jen vyčistila pole od nespolehlivé metody. Projekt ScIDEP připravuje specializované mionové detektory určené přímo pro Rachefovu pyramidu, tedy pro tu stavbu, kolem níž kolovala nerecenzovaná tvrzení o podzemním městě. Tentokrát ovšem s přístrojovou výbavou navrženou na míru a s jasným plánem nezávislého ověření.
Na oficiální stránce ScanPyramids přibyly v letech 2025–2026 další publikace zahrnující ERT, ultrazvukové průzkumy i pokročilou fúzi obrazových dat. Seriózní výzkum Gízy pokračuje a opírá se o metody, které unesly opakovanou kontrolu. Každý nový nález musí projít sítem, jímž radarová studie Biondiho a Malangy neprošla.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková