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Čtyři roky svět věřil v obří podzemní prostory pod Cheopsovou pyramidou. Studie padla na chybě v tom, jak autoři filtrovali kosmické částice

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Časopis Remote Sensing 10. srpna 2026 stáhl studii, která slibovala kompletní 3D mapu nitra Cheopsovy pyramidy. Skutečné objevy uvnitř stavby ale stojí na úplně jiných základech.
Čtyři roky svět věřil v obří podzemní prostory pod Cheopsovou pyramidou. Studie padla na chybě v tom, jak autoři filtrovali kosmické částice

Čtyři roky svět věřil v obří podzemní prostory pod Cheopsovou pyramidou. Studie padla na chybě v tom, jak autoři filtrovali kosmické částice

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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