Češi ho milují: Jde o nejhorší druh masa, plný soli, cholesterolu, škodí srdci a tloustne se po něm

Maso patří mezi základní zdroje bílkovin, které lidské tělo nezbytně potřebuje k obnově svalů, tvorbě buněk i správné funkci imunitního systému. Jenže ne každý kousek je pro naše zdraví stejně přínosný.
Zatímco kuřecí prsa nebo krůtí maso lékaři doporučují jako vhodnou volbu, u některých druhů masa zní varovné hlasy stále naléhavěji. Hlavně červené maso a masné výrobky se dostávají pod palbu kritiky odborníků na kardiovaskulární choroby.
Proč právě červené maso budí obavy lékařů
Libové hovězí může být součástí vyváženého jídelníčku – obsahuje železo, zinek i vitamíny skupiny B. Problém nastává u tučných kousků, které dokážou v těle spustit zánětlivé procesy a přispět k ukládání tuku.
Nasycené tuky obsažené v některých částech masa zvyšují hladinu LDL cholesterolu, tedy té „špatné“ frakce.
Světová nadace pro výzkum rakoviny doporučuje omezit příjem červeného masa na maximálně 350 až 500 gramů týdně (v tepelně upraveném stavu). Jenže řada oblíbených specialit tento limit dokáže vyčerpat během jediného víkendu.
Které kousky masa vám nejvíc ublíží
Tučné steaky patří mezi nejrizikovější volby. Porce o hmotnosti 115 gramů obsahuje 11 gramů nasycených tuků a jeden gram trans-tuků, zatímco filet mignon přináší 10 gramů nasycených tuků na stejné množství. Tyto hodnoty představují polovinu až dvě třetiny doporučeného denního limitu pro průměrného dospělého člověka.
Jehněčí maso si v žebříčku problematických druhů nestojí o moc lépe. Průměrná porce obsahuje 11 gramů nasycených tuků, plece a kotlety pak 9 gramů. Pokud máte vysoký cholesterol nebo v rodině se vyskytují srdeční choroby, měli byste jehněčí konzumovat maximálně jednou týdně, ideálně ještě méně.
Vepřová žebírka dokážou vaše cévy zatížit ještě víc – porce o hmotnosti 115 gramů přináší až 13 gramů nasycených tuků. Takové množství přímo podporuje nárůst tělesné hmotnosti, zvyšuje krevní tlak a přispívá ke kardiovaskulárním komplikacím.
Zvláštní kapitolou jsou klobásy a další uzeniny. Suché salámy a trvanlivé klobásy obsahují nejen vysoké množství tuku, ale také obrovské dávky soli. Světová zdravotnická organizace je navíc klasifikuje jako prokázaný karcinogen, což znamená přímé spojení s rizikem rakoviny.
Jak najít zdravější cestu k bílkovinám
Úplně vyřadit tučné maso z jídelníčku nemusíte, ale frekvence a velikost porcí hrají klíčovou roli. Místo pravidelné konzumace ribeye steaků nebo žebírek volte tyto speciality jen příležitostně, třeba při oslavách.
Pro běžné stravování sáhněte raději po bílém libovém mase nebo rybách, které poskytují kvalitní bílkoviny bez rizikového množství nasycených tuků. Pokud už si dopřejete červené maso, zvolte libovější kusy a sledujte velikost porce.
Máte-li jakékoli zdravotní potíže se srdcem, cévami nebo metabolismem, konzultujte svůj jídelníček s odborníkem. Prevence kardiovaskulárních chorob začíná právě na talíři – a volba správného masa v tom hraje důležitější roli, než si většina z nás připouští.
Zdroje článku: wcrf.org, who.int, heart.org, govorise.metropolitan.si, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá