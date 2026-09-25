Kate s Williamem hlavními hvězdami na premiéře filmu Toma Cruise: Princeznina róba byla nepřehlédnutelná

Kate a William se objevili na londýnské premiéře filmu Digger. Vedle Toma Cruise zaujala především princeznina výrazná róba a šperky s rodinnou historií.
Červený koberec na Leicester Square tentokrát nebyl vyhrazený jen filmovým tvářím a lidem ze štábu. Přišla i královská návštěva, a upoutala značnou pozornost, jak jsme na In-Lifestyle zaznamenali. Jednalo se přitom o 73. ročník Royal Film Performance, jehož výtěžek míří na Film and TV Charity. Filmová premiéra tak měla i charitativní rovinu.
Na premiéru přišli společně s Tomem Cruisem
Příchod prince a princezny z Walesu neušel oku kameramanů ani fotografů. Ze záběrů, které Kate a William sdíleli na svém instagramovém profilu, je zřejmé, že se na červeném koberci setkali s Tomem Cruisem i režisérem Alejandrem G. Iñárrituem. Pro Cruise přitom nešlo o první podobné setkání s nimi. V květnu 2022 se společně objevili také na londýnské premiéře Top Gun: Maverick.
Samotný Digger režíroval Alejandro G. Iñárritu a Tom Cruise v něm hraje mocného ropného magnáta Diggera Rockwella. Ve filmu se vedle něj objeví například Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg a Jesse Plemons.
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Ono spojení hollywoodské premiéry, královské rodiny a charitativního účelu udělalo z večera trochu jinou událost, než jakou bývá běžné uvedení nového filmu.
Kate vsadila na výraznou barvu i rodinné šperky
Největší pozornost si nakonec získal outfit princezny z Walesu. Kate oblékla dlouhou fialovou róbu od návrhářky Jenny Packham, uvedl Vogue. Ta na červeném koberci působila výrazně už samotnou barvou. Splývavá silueta a plášťovitě řešený střih dodávaly šatům slavnostní vzhled, zatímco hlubší výstřih je posouval o něco víc do hollywoodské než čistě královské estetiky.
Zajímavé je, že výraznou barvu Kate nekombinovala s množstvím dalších doplňků. Velkou roli sehrály dva historické šperky. Náušnice původně patřily princezně Dianě a Kate je už v minulosti několikrát vynesla. Na krku pak měla výrazný ametystový náhrdelník známý jako Queen Mother’s Amethyst Sautoir Necklace. Ten dostala v roce 1923 jako svatební dar královna Alžběta, pozdější Královna matka, od královny Alexandry.
Na celém outfitu nám na In-Lifestyle přišel náhrdelník možná nejzajímavější. Fialové ametysty barevně navazují na šaty, takže šperk nepůsobí jako náhodně přidaný historický kus, ale jako součást celého stylingu. Perly z náušnic pak výrazný fialový odstín trochu zjemňují.
William zvolil černý smoking s výrazným dvouřadým sametovým sakem a motýlkem. Jeho outfit tak byl o něco nápadnější než běžný klasický smoking, ale vedle Kateiny výrazné róby nepůsobil přehnaně. Ostatně saka si všiml i Tom Cruise, který ho prý Williamovi při přivítání pochválil slovy „great jacket“.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Kate s Williamem hlavními hvězdami na premiéře filmu Toma Cruise: Princeznina róba byla nepřehlédnutelná byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.