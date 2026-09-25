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Plastové věnce pomalu ustupují. Na Dušičky se vracejí dekorace z materiálů, které najdete na zahradě

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Výzdoba hrobů se stále častěji vrací k jednoduchým přírodním materiálům. Místo výrazných umělých květin lze na Dušičky využít chvojí, mech, šišky, šípky, sušené hortenzie nebo okrasné trávy. Při výrobě ale není důležitý jen vzhled. Podzimní dekorace musí zvládnout déšť, vítr i první mrazivé noci.
Plastové věnce pomalu ustupují. Na Dušičky se vracejí dekorace z materiálů, které najdete na zahradě

Plastové věnce pomalu ustupují. Na Dušičky se vracejí dekorace z materiálů, které najdete na zahradě

Zdroj: generováno chatgpt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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