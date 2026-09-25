Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

MINT Market, koštýř i strašidla. Hradec čeká víkend nabitý akcemi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hradec Králové má před sebou víkend, kdy se na náplavce bude jíst a nakupovat, v sadech ochutnávat víno, na Benešovce se bude chodit po laně a v Jiráskových sadech na vás po setmění čekají strašidla.
MINT Market, koštýř i strašidla. Hradec čeká víkend nabitý akcemi

MINT Market, koštýř i strašidla. Hradec čeká víkend nabitý akcemi

Zdroj: MINT MARKET
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Tady nakupovaly generace Hradečanů. Teď se do Erka vrátí život
Tady nakupovaly generace Hradečanů. Teď se do Erka vrátí život
Nákupy na Den české státnosti. Jak to bude 28. září s obchody?
Nákupy na Den české státnosti. Jak to bude 28. září s obchody?

Den české státnosti letos připadá na pondělí 28. září. Velké supermarkety a další prodejny proto musí...

Deset jednotek hasičů bojuje s rozsáhlým požárem v Hradci, hoří hala
Deset jednotek hasičů bojuje s rozsáhlým požárem v Hradci, hoří hala

Deset jednotek hasičů zasahuje od dnešního časného rána u požáru plechové haly ve Dvorské ulici v Hradci...

Maturant i 96letý architekt. Kdo kandiduje v Hradci?
Maturant i 96letý architekt. Kdo kandiduje v Hradci?

Někteří letos odmaturovali, jiní kandidovali už v devadesátých letech. O 37 míst v zastupitelstvu Hradce...

Na Noc vědy bez auta. Hradcem vás zdarma sveze speciální autobus
Na Noc vědy bez auta. Hradcem vás zdarma sveze speciální autobus

Laboratoře, experimenty, umělá inteligence, dinosauři nebo pohled do vesmíru. Hradec Králové v pátek 25....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.