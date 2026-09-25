Peter Thome má možná nejpodivnější práci v NHL. Nejlepší bude, když za celou sezonu vůbec nebude potřeba

Existují zaměstnání, u nichž chcete dostávat co nejvíc příležitostí ukázat, že svou práci umíte. Peter Thome má přesně opačný problém.
Minnesota Wild ho zaměstnala jako analytika hokejových operací a současně jako svého Emergency Backup Goaltendera, tedy nouzového náhradního brankáře. Pokud všechno proběhne normálně, může absolvovat celou sezonu, aniž by jeho nejpodivnější pracovní povinnost vůbec někdy přišla na řadu.
Pokud ale přijde opravdu mimořádný večer, může se člověk, který normálně pracuje v zákulisí klubu, během chvíle ocitnout v brankovišti NHL.
EBUG existuje pro situaci, která by vlastně neměla nastat
Každý tým vstupuje do zápasu se dvěma brankáři. Teoreticky by to mělo stačit. Jenže hokej už několikrát ukázal, že nemusí. Pokud jsou oba během utkání zranění nebo z jiného důvodu nemohou pokračovat, tým potřebuje třetí možnost. Právě k tomu slouží emergency backup goalie.
V minulosti často šlo o místního bývalého brankáře, univerzitního hráče nebo nadšeného amatéra, který byl na stadionu připraven pro oba kluby. Od této sezony NHL systém změnila. Každý klub má mít vlastního určeného pohotovostního brankáře jako součást organizace. Minnesota si vybrala Thomeho.
Rozhodně nejde o člověka náhodně vytaženého z kanceláře
Thome má skutečnou brankářskou minulost. Čtyři sezony chytal za University of North Dakota, kde v ročníku 2019/20 dosáhl úspěšnosti zákroků 93,6 procenta. Ta je podle Wild dodnes nejlepším jednosezonním číslem v historii univerzitního programu.
Po aktivní kariéře se postupně posunul směrem k analytické a hokejové práci. Minnesota tím tedy spojila dvě role do jednoho člověka: někoho, kdo má každý den skutečné využití v organizaci, a zároveň někoho, kdo je technicky schopný obléct výstroj, pokud přijde krizová situace.
A právě proto je to jedna z nejpodivnějších rolí profesionálního sportu
Thome musí být dostatečně připravený na možnost, která je extrémně nepravděpodobná. Nemůže si říct, že když je šance na start skoro nulová, nemusí už trénovat. Ve chvíli, kdy by skutečně nastoupil, proti němu nebudou stát amatéři. Budou proti němu bruslit hráči NHL.
Současně nemá žádnou jistotu, že během celé sezony dostane jedinou minutu. Je to velmi zvláštní kombinace profesionální připravenosti a prakticky nulového očekávání.
Historie už ale ukázala, že EBUG není jen administrativní pojistka
Nejslavnějším příkladem je David Ayres, který v roce 2020 ve 42 letech skutečně nastoupil za Carolina Hurricanes proti Torontu a pomohl týmu vyhrát. Právě podobné příběhy změnily z nenápadného pravidla jednu z nejznámějších kuriozit NHL. Thome možná nic podobného nikdy nezažije. A z pohledu Minnesoty je to ideální scénář.
Jeho role totiž začíná být opravdu důležitá až ve chvíli, kdy se během jednoho večera pokazily minimálně dvě jiné věci. Takže pokud bude mít Peter Thome velmi klidnou sezonu, bude to vlastně výborná zpráva.
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Zdroje: Minnesota Wild – Peter Thome named Hockey Operations Analyst and Emergency Backup Goalie [1], MPR News – The hockey job made for a team's most dire moments is changing: Meet the Wild's new EBUG [2].