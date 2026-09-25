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Peter Thome má možná nejpodivnější práci v NHL. Nejlepší bude, když za celou sezonu vůbec nebude potřeba

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Minnesota Wild zaměstnala devětadvacetiletého Petera Thomeho jako analytika hokejových operací a zároveň pohotovostního brankáře. Pokud během zápasu vznikne mimořádná situace, může se člověk z klubové kanceláře převléct do výstroje a skončit v brance NHL.
Peter Thome má možná nejpodivnější práci v NHL. Nejlepší bude, když za celou sezonu vůbec nebude potřeba

Peter Thome má možná nejpodivnější práci v NHL. Nejlepší bude, když za celou sezonu vůbec nebude potřeba

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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