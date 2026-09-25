Funím jako sentinel, přiznal Josef Váňa. Legendární žokej prozradil, co mu vzalo kondici: „Poslali mě do parlamentu"

Muž, který dokázal během pár týdnů shodit patnáct kilogramů a v sedle přeskákat Taxis třiatřicetkrát, dnes mluví o tom, že se zadýchá při zátěži, kterou by dřív ani nezaregistroval. Josef Váňa, legenda českých dostihů a od října 2025 poslanec Sněmovny, otevřeně říká, co stojí za jeho zhoršenou kondicí. Viníka vidí jasně: parlament a režim, který s sebou politická funkce přinesla.
Z dvaceti kilometrů denně na dvě schůze týdně
Váňova fyzická kondice nebyla nikdy jen otázkou talentu. Byla produktem brutálního režimu. V době aktivní kariéry, kdy postupně nasbíral osm vítězství ve Velké pardubické (čtyři se Železníkem, tři s Tiumenem a jedno s Vronským), běhal kolem dvaceti kilometrů denně. V zimě jeho váha vystoupala až na osmdesát kilogramů, ale před sezonou ji dokázal stáhnout o patnáct kilo během několika týdnů. Každý den v sedle, každý den na trati.
Dnes? Dnes jezdí dva, maximálně tři koně denně. Sám v rozhovoru pro iDNES.cz přiznal, že „už nemá fyzičku, aby machroval“. A to bylo ještě předtím, než usedl do poslanecké lavice.
Parlament jako konec disciplíny
Váňa se poslancem stal 4. října 2025, tedy pouhý týden před 135. Velkou pardubickou. Už tehdy věděl, do čeho jde. „Slyšel jsem, jak je ta funkce časově náročná,“ řekl před nástupem do Sněmovny. Těšil se, chtěl něco prosadit pro sport. Jenže poslanecký mandát rozbil přesně ten rytmus, na kterém celý život stavěl svou kondici.
Žokejský den má jasnou strukturu: ráno stáje, dopoledne sedlo, odpoledne trénink, večer regenerace. Poslanecký den má strukturu jinou: jednání, hlasování, cesty mezi Prahou a domovem. Váňa žije v Mlýncích u Chyše, kde spravuje stáj s přibližně devadesáti koňmi a zároveň zastává funkci místostarosty. K tomu přibyl mandát ve Sněmovně. Rovnice, ve které na dvacetikilometrový běh nezbývá místo.
Legenda, která nezmizela ze závodiště
Důležité je, že Váňa z dostihového světa neodešel. Jen změnil roli. Redakce VIPŽivot připomíná, že naposledy seděl v sedle Velké pardubické v roce 2014, kdy dojel s Tiumenem na patnáctém místě. Od té doby ale jeho vliv na závod neklesl, naopak. Jako trenér má na kontě jedenáct vítězství ve Velké pardubické, což je rekord, který nikdo jiný ani neohrozil. V ročníku 2025 připravoval favorizovaného Chelmsforda, kterého v sedle nahradil Jan Kratochvíl.
Váňa tedy stále chodí po závodišti, stále dává pokyny jezdcům, stále čte terén. Jen už to nedělá s tělem, které by uneslo šest a půl kilometru přes třicet jedna překážek.
Nejde o věk, jde o režim
Bylo by snadné říct, že sedmdesátiletý muž prostě ztrácí kondici. Ale to by byl povrchní závěr. Váňa nebyl v kondici proto, že byl mladý. Byl v kondici proto, že měl režim, který ji vyráběl: denní kilometry, kontrolu váhy, neustálý pohyb v sedle. Ten režim fungoval dekády. A ten režim mu vzala politika.
Podle nás je to přesně ta cena, kterou za vstup do parlamentu platí člověk, jehož tělo celý život formovala disciplína dostihového jezdce. Není to stížnost. Je to účet.
Váňa nelituje. Ale funí. A ví přesně proč.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová