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Chuťovka nejen k pivu: Nakládaný hermelín s česnekem, mini kukuřicí a cibulkami

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Nakládaný hermelín je přesně ten recept, který nevypadá složitě a ono to složité opravdu není. Jen se u něj vyplatí nešidit olej a dát sýru pár dní klid, protože rychlokvaška tohle vážně být nemá.
Fotografie k nakládanému hermelínu

Fotografie k nakládanému hermelínu

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaříme s Jančou, Není to jen chuťovka k pivu: Nakládaný hermelín jako poctivá domácí klasika, co se vyplatí naložit do zásoby
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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