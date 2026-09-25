Chuťovka nejen k pivu: Nakládaný hermelín s česnekem, mini kukuřicí a cibulkami

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Chuťovka nejen k pivu: Nakládaný hermelín s česnekem, mini kukuřicí a cibulkamiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nakládaný hermelín je přesně ten recept, který nevypadá složitě a ono to složité opravdu není. Jen se u něj vyplatí nešidit olej a dát sýru pár dní klid, protože rychlokvaška tohle vážně být nemá.
Fotografie k nakládanému hermelínu
Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaříme s Jančou, Není to jen chuťovka k pivu: Nakládaný hermelín jako poctivá domácí klasika, co se vyplatí naložit do zásoby
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Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Podzim zabalený do těsta: Dýňová roláda s krémovou náplní a těstem vonícím skořicí
- Hrníčková buchta s meruňkami, čokoládovou polevou a kokosem: Jednoduchý moučník z jednoho plechu
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