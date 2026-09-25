Většina lidí sbírá kaštany jen pro děti na výrobky. Přitom z nich snadno připravíte tinkturu, která pomáhá na klouby, cévy i paměť

Každý rok v září a říjnu praskají pod nohama ostnaté tobolky jírovců a chodníky se pokrývají lesklými hnědými semeny. Většina kolemjdoucích je obejde, děti z nich vyrábějí zvířátka. Přitom právě z těchto plodů farmaceutický průmysl získává β-escin, směs triterpenových saponinů, která v klinických studiích prokazatelně zmírňuje otoky, bolest a svědění nohou při chronické žilní nedostatečnosti. Domácí tinkturu z kaštanů zvládnete připravit za odpoledne. Její síla i rizika ale vyžadují víc než jen nadšení.
Escin a cévy: co říkají klinické studie o jírovci
Nejpevnější vědecký základ pro léčebné využití jírovce koňského stojí na žilním systému.
Cochrane shrnul 17 randomizovaných studií a dospěl k závěru, že standardizovaný extrakt ze semen zlepšoval během dvou až šestnácti týdnů bolest dolních končetin, otoky i svědění u pacientů s chronickou žilní nedostatečností. Mechanismus vysvětluje studie publikovaná v PLoS One: β-escin v buněčných modelech snižoval propustnost endoteliální vrstvy cév, omezoval migraci buněk a tlumil zánětlivou signalizaci přes dráhu NFκB a TNF-α. Zjednodušeně řečeno, zpevňoval cévní stěnu a brzdil únik tekutiny do okolní tkáně.
Právě proto z jírovce vznikly registrované léky. Aescin Teva v tabletách cílí na chronickou žilní nedostatečnost a její projevy, Reparil Gel N kombinuje escin s diethylamin-salicylátem pro pohmožděniny, hematomy a lokální otoky. Oba přípravky mají přesné dávkování, kontraindikace a časové limity v příbalové informaci. Domácí macerát nic z toho nenabízí.
Podzimní recept: dvacet kaštanů a láhev destilátu
Příprava domácí tinktury je technicky prostá. Bylinkářka Hana Urbánková v rozhovoru pro Český rozhlas popisuje postup, který se v různých obměnách opakuje napříč českými bylinkářskými portály:
Surovina: přibližně 20 zralých semen jírovce maďalu, oloupat a nakrájet nebo rozdrtit. Rozpouštědlo: 500 ml 40% lihu, typicky domácí slivovice nebo vodka. Macerace: zalít v uzavřené sklenici, uložit do tmy, průběžně protřepávat. Doba louhování kolísá podle zdroje od čtrnácti dnů po celý měsíc. Dokončení: přecedit přes plátno do tmavé lahve, uchovávat v chladu a temnu.
Výsledkem je jantarový až hnědavý roztok. Tradiční bylinkářství doporučuje vnější aplikaci na unavené nohy, křečové žíly i bolestivé klouby. Některé recepty zmiňují i vnitřní užívání po kapkách, a právě tady začíná zásadní problém.
VIDEO Bezpečnostní hranice domácího macerátu
NCCIH, americký Národní institut pro komplementární a integrativní zdraví, varuje jednoznačně: syrová semena, kůra, květy i listy jírovce jsou při perorálním užití toxické. Obsahují esculin, látku spojenou s nevolností, průjmy a v extrémních případech i vážnějšími komplikacemi. Standardizované farmaceutické extrakty procházejí procesem, který toxickou složku odstraňuje. Domácí tinktura žádným takovým krokem neprojde.
Další riziko představují lékové interakce. Příbalový leták Aescin Teva upozorňuje na zesílení účinku antikoagulancií a zvýšení nefrotoxicity aminoglykosidových antibiotik. U Reparilu N gel platí obdobná opatrnost. Kdo užívá léky na srážlivost krve, léky na klouby nebo antibiotika, měl by před jakýmkoli experimentem s kaštanovým macerátem konzultovat lékaře.
Pro vnitřní užívání domácí tinktury se nám nepodařilo dohledat žádnou klinickou studii, která by ověřovala bezpečné dávkování nebo délku podávání. Veškerá doporučení typu „dvacet kapek třikrát denně“ pocházejí z lidové tradice, nikoli z kontrolovaných pokusů.
Kde v Česku sbírat a jak poznat správný strom
Jírovec maďal se v českém prostředí vyskytuje hojně, ovšem převážně jako vysazená okrasná dřevina. Podle
AOPK evidují botanici 181 lokalit v polopřirozených biotopech, téměř 552 hektarů v lesních porostech a přes šest set parků, kde jírovec roste. Distribuční mapa Pladias potvrzuje roztroušený výskyt napříč republikou, především v nižších polohách do pěti set metrů nad mořem.
Klíčové rozlišení: sbírat je třeba plody jírovce maďalu (
Aesculus hippocastanum), nikoli jedlého kaštanovníku z rodu Castanea. Jírovec poznáte podle dlanitě složených listů s pěti až sedmi lístky, bílých květů uspořádaných ve vzpřímených latách a kulovitých ostnitých tobolek, v nichž se ukrývají jedno až tři lesklá hnědá semena. Jedlý kaštan má jednoduché pilovité listy a výrazně jemnější ostnité obaly.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková