Oblíbené evropské pláže dostaly nejvyšší stupeň varování. Úřady turistům nedoporučují vstupovat do moře

Varování se týká především pěti obcí na atlantickém pobřeží Charente-Maritime. Jde o Le Grand-Village-Plage, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, La Tremblade a Les Mathes. Francouzské úřady zde lidem důrazně doporučují, aby se koupání vyhnuli. Upozornění navíc není omezeno pouze na jediný den. Původní výstraha byla prodloužena a vztahuje se na celý víkend od pátku 25. do neděle 27. září.
Nebezpečí zvyšuje také období, ve kterém upozornění přichází. Na konci září už řada pláží není hlídána plavčíky v rozsahu obvyklém během hlavní letní sezony. Úřady proto doporučují výrazně zvýšit opatrnost a v rizikových lokalitách se koupání raději úplně vyhnout. Zvláštní pozornost by měli lidé věnovat dětem a nepřeceňovat vlastní plavecké schopnosti.
Klidná voda může být ve skutečnosti nejnebezpečnější
Baïnes jsou pro návštěvníky Atlantiku zrádné především tím, že nebezpečné místo nemusí na první pohled působit nijak dramaticky. Jde o prohlubně vznikající mezi pobřežím a písečnými valy vlivem přílivu a odlivu. Voda v nich může vypadat klidněji než v okolí, což někdy láká plavce právě do míst, kde nejsou tak výrazné vlny. Jakmile se však nahromaděná voda začne vracet směrem do oceánu, může vzniknout velmi silný proud mířící od pobřeží.
Takový proud může člověka během krátké doby odnést dál od pláže. Velkým problémem je následná snaha doplavat přímo proti němu zpět ke břehu. Plavec se při tom může rychle vyčerpat, zatímco proud jej stále tlačí na otevřené moře. Francouzské ministerstvo vnitra proto při zachycení podobným proudem doporučuje nebojovat proti němu, zachovat klid a upozornit na sebe záchranáře. Jakmile proud zeslábne, je vhodné plavat souběžně s pobřežím a teprve následně zamířit ke břehu.
Riziko může ohrozit i zkušené plavce
Síla těchto proudů nesouvisí jen s tím, jak dobře člověk umí plavat. Francouzské bezpečnostní složky upozorňují, že baïnes mohou představovat problém i pro zkušené plavce, protože rozhodující je především rychlost a síla vody. Nebezpečí se mění podle přílivu, vln a dalších podmínek na pobřeží, přičemž právě kombinace silnějšího vlnění a přílivových podmínek může proudy zesílit.
Úřady lidem doporučují před vstupem do vody sledovat aktuální podmínky, respektovat značení na plážích a využívat především hlídaná místa, pokud jsou v provozu. Děti mají zůstat neustále pod dohledem dospělého a do vody by neměli vstupovat lidé, kteří se necítí dobře, jsou unavení nebo před koupáním pili alkohol. V případě nouze je ve Francii možné volat evropskou tísňovou linku 112, hasiče na čísle 18 nebo při nouzi na moři linku 196.
Zdroje: charente-maritime.gouv.fr, interieur.gouv.fr, larochelleinfo.media