Tragický víkend na Opavsku. Při dopravních nehodách zemřeli tři lidé

Tragický víkend na Opavsku. Při dopravních nehodách zemřeli tři lidéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragický víkend na Opavsku. Při dopravních nehodách zemřeli tři lidéZdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 19.10.2026 04:48
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