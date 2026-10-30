5 zákeřných jídel plných sodíku: Po padesátce po nich oteče každý

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Ráno vstanete a nohy jako by vážily o kilo víc. Prsty jsou napuchlé, prstýnek drhne a pod očima visí váčky, které večer nebyly. Málokdy za tím stojí jen únava. Mnohem častěji se projevuje to, co skončilo na talíři den předtím.
Tělo s tekutinami hospodaří velmi přesně a hlavní roli při tom hraje sodík. Pokud ho dostane víc, než unese, začnou tkáně zadržovat vodu. Po padesátce je tento systém obzvlášť citlivý: metabolismus zvolňuje, ledviny filtrují pomaleji a cévy už nejsou tak pružné. Co mladému člověku projde bez povšimnutí, se v pokročilejším věku ukáže v zrcadle hned druhý den.
Sůl, která škodí potichu
Řada lidí si myslí, že sůl zatěžuje hlavně ledviny a močový měchýř. Její dosah je ale širší. Nadbytek sodíku zatěžuje srdce i mozek. Když tělo drží více vody, v cévách koluje větší objem tekutiny a srdce ho musí pumpovat s větším úsilím. Tlak stoupá.
Dlouhodobě vysoký příjem sodíku se pojí s hypertenzí, nemocemi srdce a cév, řídnutím kostí i sníženou citlivostí na inzulin. Záludné je, že poškozené cévy ani odvápňující se kosti nebolí. Člověk o nich léta neví. Otoky naproti tomu poznáte okamžitě.
Doporučený strop činí pět gramů soli denně, tedy zhruba jednu čajovou lžičku. Pro tělo by bylo ještě příznivější zhruba poloviční množství. Skutečnost vypadá jinak: lidé u nás běžně snědí i trojnásobek doporučené hranice.
Přitom nejde o to, že by všichni sypali slánku na každé sousto. Že brambůrky a slané oříšky nejsou zdravé, ví skoro každý. Potíž je v takzvaném skrytém sodíku, který výrobci přidávají tam, kde by ho nikdo nečekal.
Pět potravin, které sodíkem překvapí
1. Trvanlivé uzeniny. Salám typu Vysočina, Poličan či turistický patří k oblíbeným svačinám, jenže sůl tu slouží jako konzervant. Maso se silně nasolí a vysuší, takže vzniká koncentrát sodíku. Několik plátků pokryje víc než polovinu denního limitu. K tomu přibývají nasycené tuky a dusitanové solicí směsi, a to je pro starší cévy velká zátěž.
2. Instantní polévky a dochucovadla. Polévka ze sáčku, nudle v kelímku nebo bujon šetří čas, ale tělo za to platí. Jedna porce instantních nudlí může pokrýt 70 až 90 % bezpečného denního množství. Podobně působí i tekutá koření a masox v domácí kuchyni. Jediná lžíce zvedne sodík tak, že přijde žízeň a v noci se zadržuje voda. Šetrnější je libeček, bylinky nebo domácí vývar zamrazený do zásoby.
3. Snídaňové cereálie. Působí jako lehký start do dne, jenže lupínky bývají dosolené kvůli chuti a křupavosti. Týká se to i kukuřičných lupínků, které lidé volí pro menší množství cukrů. Po misce cereálií můžete mít značnou část limitu vyčerpanou ještě před odchodem z domu.
4. Rajčata z plechovky. Drcená rajčata, pyré i protlak urychlí vaření těstovin a polévek. Zelenina je sice sama o sobě prospěšná, ale konzervovaná bývá dosolená, aby déle vydržela a chuť zůstala stabilní. Když pak hrnec ještě osolíte a posypete sýrem, sodík snadno přeroste únosnou mez. Pomůže čtení etiket a varianty bez přidané soli. Konzervy také stačí důkladně propláchnout studenou vodou na sítku, což sodík sníží zhruba o třetinu až o dvě pětiny.
5. Běžné pečivo. Rohlíky, bagety, bulky i chléb potřebují sůl pro chuť, kynutí i strukturu střídky. Výrobky posypané hrubou solí a kmínem ji nabízejí ještě přímočařeji. Protože pečivo jíme několikrát denně, gramy se tiše sčítají a pečivo patří k největším skrytým zdrojům sodíku v současném jídelníčku.
Sodík se přitom do těla nedostává jen kuchyňskou solí. Najdete ho i v kypřicích prášcích, jedlé sodě v pečivu a v konzervantu dusitanu sodném (E250) v uzeninách.
Jak se zbavit otoků bez mdlého jídla
Úprava jídelníčku po padesátce neznamená vzdát se chuti. Jde o návrat k surovinám, které neprošly továrním zpracováním. Přirozené potraviny obsahují sodíku málo, na rozdíl od polotovarů, konzerv a hotových uzenin.
Když průmyslové směsi nahradíte čerstvými nebo sušenými bylinkami, česnekem, citronovou šťávou a kvalitním kořením, chuťové buňky si na jemnější chutě rychle zvyknou. Pomoci může i draslík, který s přebytkem sodíku bojuje. Najdete ho v bramborách, banánech a špenátu a podporuje vylučování nadbytečné vody. Odměnou bude volnější prstýnek, splasklá oční víčka a kotníky, ale hlavně nižší tlak a úleva pro srdce. Kolik skrytého sodíku vám dnes končí v košíku?
Zdroje článku: nature.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, everydayhealth.com, healthline.com, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová