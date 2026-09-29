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Na jih Čech se vrátilo léto. Teploty během týdne vystoupají ke 24 stupňům

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Poslední týden v září přinese na jih Čech babí léto. Podle předpovědi meteorologů se teploty budou pohybovat kolem 24 stupňů, mírné ochlazení dorazí až o víkendu.
Na jih Čech se vrátilo léto. Teploty během týdne vystoupají ke 24 stupňům

Na jih Čech se vrátilo léto. Teploty během týdne vystoupají ke 24 stupňům

Zdroj: Veronika Kotmanová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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