Na jih Čech se vrátilo léto. Teploty během týdne vystoupají ke 24 stupňůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na jih Čech se vrátilo léto. Teploty během týdne vystoupají ke 24 stupňům
Dům v Bezručově ulici, který si lidé pamatují jako bývalé rodinné centrum Budíček, dostává novou šanci....
Přibližně šedesátiletý muž se zranil při nehodě na motocyklu. Kvůli podezření na středně těžká poranění byl...
Samsonova kašna v Českých Budějovicích se v úterý začne připravovat na zimu. Pracovníci společnosti ČEVAK...
Tábor čekají dopravní komplikace. Oprava silnice II/123 se dotkne ulic Stránského a Soví a potrvá až do...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →