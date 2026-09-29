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Kde žijí duše Inuitů: Čím větší pozemský hřích, tím mělčeji pod zemíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Inuité mají věcný, bezprostřední vztah ke smrti, protože jim v dávném mýtickém čase Měsíční duch vyjevil, že při jejich přechodu ze života ke smrti bude vědomí přerušeno jen na okamžik pocitem nevolnosti a poté se jejich duše ihned vynoří v jiném světě.
Kde žijí duše Inuitů: Čím větší pozemský hřích, tím mělčeji pod zemí
Zdroj: Daderot - Own work, Public Domain, Wikimedia commons
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