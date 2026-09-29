Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Kde žijí duše Inuitů: Čím větší pozemský hřích, tím mělčeji pod zemí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Inuité mají věcný, bezprostřední vztah ke smrti, protože jim v dávném mýtickém čase Měsíční duch vyjevil, že při jejich přechodu ze života ke smrti bude vědomí přerušeno jen na okamžik pocitem nevolnosti a poté se jejich duše ihned vynoří v jiném světě.
Kde žijí duše Inuitů: Čím větší pozemský hřích, tím mělčeji pod zemí

Kde žijí duše Inuitů: Čím větší pozemský hřích, tím mělčeji pod zemí

Zdroj: Daderot - Own work, Public Domain, Wikimedia commons
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Hony na čarodějnice se netýkaly jen žen nebo chudiny
Hony na čarodějnice se netýkaly jen žen nebo chudiny
České osobnosti, místa a události: Všeobecný znalostní kvíz
České osobnosti, místa a události: Všeobecný znalostní kvíz

Nemůžeme si rozhodně stěžovat na nedostatek významných českých osobností. Zástupce máme v odvětví historie,...

Slavný maraton: Jak začala historie tohoto dnes již legendárního závodu
Slavný maraton: Jak začala historie tohoto dnes již legendárního závodu

Slavné zvolání „Neníkékamen!“ zaznělo na athénském náměstí před více než 2 500 lety. Přesto si slavný...

Šílené, ale mnohdy dokonalé japonské vynálezy. Většinu z nich bychom však nevyužili
Šílené, ale mnohdy dokonalé japonské vynálezy. Většinu z nich bychom však nevyužili

Japonsko, země vycházejícího Slunce. Toto označení vzniklo v Číně, neboť Japonsko leží východně od Číny....

Cesta na vrchol nebyla snadná, Tomáš Baťa to dokázal
Cesta na vrchol nebyla snadná, Tomáš Baťa to dokázal

Životní příběh Tomáše Bati vypráví příběh chlapce, který se od těžkého dětství postupně vypracoval na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.