Tyhle podzimní boty zkracují lýtka a přidávají nohám 5 kg. Češky to ignorují a pořád je nosí

Na váze vám žádná kila nepřibudou. Na fotce ale mohou nohy najednou vypadat kratší a těžší, než ve skutečnosti jsou. Za tímhle nepříjemným dojmem často stojí jeden oblíbený typ podzimní obuvi a hlavně místo, kde přesně končí. Dobrá zpráva je, že náprava je jednoduchá.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Řeč je o kozačkách do půli lýtek
Jde o boty, jejichž holeň končí zhruba v polovině lýtka. Jsou praktické, dobře se v nich chodí a hodí se do mokrého počasí. Módní poradci se ale shodují, že právě tahle výška opticky zkracuje nohy a celá postava pak působí menší a usazenější.
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Nejvíc to pocítí drobnější ženy, kterým tyhle boty ukrojí centimetry, jež chybí už tak. Ženy vysoké postavy si je naopak dovolit mohou, protože jim trocha výšky navíc nevadí.
Foto: Freepik.com Proč noha vypadá těžší
Druhý háček spočívá v okraji boty. Když leží přímo v nejširší části lýtka, oko se zastaví přesně tam. To místo se zvýrazní a noha působí mohutněji, než ve skutečnosti je.
Právě odtud pochází ono pomyslné kilo navíc. Žádná váha ho nezměří, v zrcadle je ale vidět hned.
Přečtěte si také: Polské seniorky po 60 si na podzim češou vlasy takhle. Účes zvedne obličej a vizuálně ubere 7 let Foto: Freepik.com Tahle délka lýtkům lichotí
Nejlépe dopadnou kozačky, které sahají až těsně pod koleno. Lýtko schovají celé, takže noha dostane jednu dlouhou, klidnou linii bez rušivého předělu.
Pokud máte lýtka plnější, vyzkoušejte jezdecké boty nebo modely s širší či pružnou holení. Takové boty se noze přizpůsobí, nikde netlačí a okraj se nezařezává do kůže.
Kratší boty zachrání barva i podpatek
Kozačky do půli lýtek, které už máte v botníku, vyhazovat nemusíte. Stačí k nim zvolit punčocháče nebo kalhoty ve stejném odstínu. Ke tmavě hnědým botám hnědé punčochy, k vínovým vínové, k šedým šedé. Noha se tak opticky nepřeruší a hned působí delší.
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Pomoci může i vyšší podpatek, který nohu vytáhne a efekt zkrácení zmírní. Ploché podrážky jsou sice pohodlnější, tenhle trik ale nezvládnou.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.onlinecesko.cz/jak-nosit-kozacky/, https://blog.ccc.eu/cz/tipy-na-boty-ktere-opticky-zvysuji/, https://www.rieker-eshop.cz/blog/tipy-a-triky/tipy-na-pohodlne-kozacky-pro-sirsi-lytka–35.html, https://www.filippo.cz/cs/blog/jake-boty-pro-kratke-divky-nedelejte-tyto-chyby-1703771102, https://www.luxusnipradlo.cz/jak-sladit-boty-se-svym-stylem/, https://blog.eobuv.cz/jake-kozacky-zvolit-pro-sirsi-lytka-damske-inspirace/, https://www.marianne.cz/moda/jak-se-oblect-kdyz-mate-silnejsi-lytka-nejlepsi-kousky-strihy-ktere-vam-budou-sluset