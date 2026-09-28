Na slovíčko, pánové: Proč věta „uklidni se“ ještě nikdy nikoho neuklidnila

Pánové, oceňujeme optimismus
Představme si situaci. Ona je naštvaná. Možná oprávněně, možná trochu víc, než situace objektivně vyžaduje, možná ani sama přesně neví, proč ji právě tahle věc trefila tak silně. Hlas jde nahoru, atmosféra houstne a mužský mozek vyhodnotí, že právě nastal ideální okamžik použít jedno z nejméně účinných zaklínadel moderní civilizace.
„Uklidni se.“
A teď nastane překvapivá věc. Ona se neuklidní. Většinou se naopak během zlomku sekundy přesune z původního problému k úplně novému tématu: proč jí člověk, který ji právě rozčílil, ještě vysvětluje, jakou intenzitu emocí má povolenou.
Obsah věty není jediný problém
Teoreticky na výzvě ke zklidnění není nic absurdního. Pokud jsou dva lidé tak rozrušení, že už se neposlouchají, pauza může být velmi dobrý nápad. Rozdíl ale dělá, kdo má uklidnit koho.
„Potřebuju pět minut, protože už mluvím ostřeji,“ je informace o vlastním stavu.„Dáme si pauzu a vrátíme se k tomu za chvíli?“ je návrh.„Uklidni se“ je instrukce.
A instrukce je mimořádně nešťastný formát ve chvíli, kdy má druhý člověk pocit, že jeho emoce právě nejsou brané vážně.
Nejde o to potvrdit, že má pravdu
Validovat emoci neznamená automaticky souhlasit s interpretací celé situace. Můžeš si myslet, že partnerka reaguje přehnaně, a přesto pochopit, že ji něco skutečně zranilo. Můžeš mít jinou verzi události a zároveň říct: „Chápu, proč tě to naštvalo.“
To není kapitulace. To je informace, že jste stále dva lidé na stejné straně rozhovoru, i když máte rozdílný pohled. Konstruktivní párová komunikace ostatně často pracuje právě s pojmenováním vlastního stavu a žádostí o přestávku místo pokusu regulovat emoce toho druhého.
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Co tedy místo toho?
Nečekáme po vás poezii, párový terapeutický výcvik ani citát z knihy o vědomé komunikaci. Úplně postačí lidská věta.
„Vidím, že tě to fakt naštvalo. Řekni mi proč.“„Asi jsem teď něco nepochopil.“„Nechci se s tebou překřikovat. Dáme si deset minut a pak to dořešíme?“Nebo dokonce velmi půvabné: „OK, tohle jsem podělal.“
Samozřejmě pouze v případě, že jste to opravdu podělali. Prosíme nepoužívat preventivně na každý konflikt. Časem by ztratilo kouzlo.
A pokud se opravdu potřebuje uklidnit?
Potom to téměř jistě ví. Člověk uprostřed emocionální reakce většinou nepotřebuje externí diagnostiku svého aktuálního počtu decibelů.
Může potřebovat chvíli o samotě, obejmout, vysvětlit situaci, slyšet omluvu nebo si rozhovor odložit. Co přesně potřebuje, se nejlépe zjistí způsobem, který překvapivě funguje už tisíce let: zeptat se.
Na slovíčko tedy uzavíráme jednoduchým doporučením
Pánové, pokud žena stojící před vámi právě připomíná menší meteorologickou událost, máte mnoho možností. Můžete poslouchat. Můžete vysvětlovat. Můžete se omluvit. Můžete navrhnout pauzu. Můžete si také nalít sklenici vody a na chvíli velmi intenzivně přemýšlet o svých životních rozhodnutích.
Jen jednu věc bychom nechaly na polici. „Uklidni se.“ Protože pokud vaším cílem nebylo zjistit, zda může být ještě naštvanější, experimentální data už máme.
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Zdroje: The Gottman Institute – Manage Conflict: Repair and De-Escalate [1]. img ai generated