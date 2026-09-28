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Na slovíčko, pánové: Proč věta „uklidni se“ ještě nikdy nikoho neuklidnila

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Na slovíčko, pánové. Tentokrát nepotřebujeme řešit seznamovací aplikace ani fotografie anatomických detailů v prvních třech zprávách. Máme pouhá dvě slova: „Uklidni se.“ Zajímavá fráze. V dějinách mezilidské komunikace pravděpodobně ještě nikdy nepřinesla klid, přesto se jí stále někdo statečně pokouší.
Na slovíčko, pánové: Proč věta „uklidni se“ ještě nikdy nikoho neuklidnila

Na slovíčko, pánové: Proč věta „uklidni se“ ještě nikdy nikoho neuklidnila

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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