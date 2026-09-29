Odpůrci obnovení těžby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku se nechtějí vzdát

Sdružení na záchranu kopce Tlustec se kvůli záměru firmy obnovit na kopci těžbu čediče obrátilo i na Ústavní soud, a pokud báňský úřad těžbu povolí, je připraveno se soudit a zájmy obyvatel bránit i u evropského soudu ve Štrasburku, řekl na setkání odpůrců těžby předseda sdružení Tomáš Řízek.
Tlustec patří k dominantám Českolipska, čedič se tam těžil od 70. let 20. století. V roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Těžbu čediče proto v roce 1998 zastavilo ministerstvo životního prostředí. Krátce obnovena byla v letech 2003 a 2004, od té doby se netěží. Nový vlastník - Kamenolom Brniště, usiluje o obnovení těžby od roku 2012.
Podle odpůrců těžby by ale měl stát místní zásoby kamene přestat považovat za využitelné nerostné bohatství. „Je zde silně obydlená oblast," řekl Řízek. Obyvatelé kolem lomu se podle něj obávají zejména otřesů a poškození svých nemovitostí. „Všichni, co jsme dneska tady, máme určité osobní zkušenosti, já sám jsem měl dům na hraně havarijního výměru," řekl. Lidé z okolních obcí se obávají poškození přírody, hluku, prachu a zvýšené dopravy, ale také třeba znehodnocení svých nemovitostí.
Pro informace o aktuální situaci kolem připravované těžby si dnes do Postřelné přišlo několik desítek lidí. „Bojím se o život," řekla jedna z žen. V minulosti podle místních nebylo výjimkou, že jim při odstřelu přistál kámen na zahradě. To by se ale podle Řízka opakovat nemělo, byl to důsledek komorových odstřelů a s těmi už se na Tlustci nepočítá, k těžbě má firma používat techniku a takzvané clonové odstřely. „Jsou údajně šetrnější, mají ale jiné negativní vlivy, v každém případě kámen se nedá těžit v rukavičkách," řekl Řízek.
Kamenolom Brniště počítá s těžbou až 840.000 tun kameniva ročně, 90 procent vytěženého čediče by se mělo přepravovat po železnici, desetina nákladními vozy. Odpůrci těžby se ale obávají, že jakmile dostane firma povolení k těžbě, vše bude jinak. I proto dnes předseda sdružení doporučil vlastníkům, aby si zdokumentovali stav svých nemovitostí, aby měli o co se opřít v případě, že by v budoucnu těžba kamene jejich domy skutečně poškodila.
Proti obnovení těžby na Tlustci se postavila většina okolních obcí, výjimkou je Brniště, které se s firmou dohodlo. Zastupitelé Brniště schválili kompenzační dohodu s firmou, obnovení těžby podpořili před šesti lety i obyvatelé obce v referendu. Pokud se na kopci začne kámen znovu těžit, obec by měla dostat od firmy 125 milionů korun během 25 let, podle dohody má kamenolom přispět i na vybudování obchvatu vesnice Luhov, která je součástí Brniště.