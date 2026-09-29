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Odpůrci obnovení těžby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku se nechtějí vzdát

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Odpůrci obnovení těžby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku odmítají vzdát své úsilí proti plánům soukromé firmy Kamenolom Brniště.
Odpůrci obnovení těžby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku se nechtějí vzdát

Odpůrci obnovení těžby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku se nechtějí vzdát

Zdroj: Kamenolom Brniště
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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