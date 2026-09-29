Hradec zažil nejteplejší 28. září za 84 let. Teploty vystoupaly na 24 stupňůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hradec zažil nejteplejší 28. září za 84 let. Teploty vystoupaly na 24 stupňů
Josefov se na několik dní vrátí do minulosti. Polská produkce tam bude ode dneška natáčet historický...
Největší stavební akce hradecké fakultní nemocnice za poslední desítky let pokračuje podle plánu. Kromě...
Hradec Králové měl podle nevládní organizace Hlídač státu v nyní končícím volebním období v...
Hokej, muzika, party a pořádná dávka hradecké atmosféry. UNIted HK v pondělí 28. září odpálí novou sezonu v...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →