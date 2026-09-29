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Hradec zažil nejteplejší 28. září za 84 let. Teploty vystoupaly na 24 stupňů

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Léto se s Hradcem Králové zatím loučit nechce. Meteorologové včera v Novém Hradci naměřili rovných 24 stupňů, nejvíc na 28. září od roku 1942. Teplé a převážně slunečné počasí navíc vydrží i v dalších dnech a o víkendu mohou teploty znovu vystoupat až ke 24 stupňům.
Hradec zažil nejteplejší 28. září za 84 let. Teploty vystoupaly na 24 stupňů

Hradec zažil nejteplejší 28. září za 84 let. Teploty vystoupaly na 24 stupňů

Zdroj: Canva
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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