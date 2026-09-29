Orchidej přestala kvést? Napočítejte dva uzly od spodu a řízněte. Za pár týdnů nasadí nové květy, jako by se znovu probudila

Orchideje okouzlují svým exotickým půvabem a nádhernými květy, ale péče o ně často zastraší i zkušené zahradníky. A přitom je to škoda – k opětovnému kvetení totiž mnohdy stačí opravdu maličko. Třeba jen správný řez, jak podotýká web
LoveThatLeaf. Kdy bude orchidej znovu kvést?
Jakmile opadne poslední suchý květ, orchidej přechází do vegetativní fáze, kdy odpočívá a nabírá sílu na další období kvetení.
Tento cyklus se může u různých druhů orchidejí značně lišit, ale všeobecně se dá říct, že správný řez po odkvětu pomáhá rostlině šetřit energii a pomůže jí nastartovat novou fázi růstu. Zdroj fotografie: Depositphotos Orchideje mají kořeny, které jsou přizpůsobeny pro vzdušný růst a jsou schopny růst i za normálních teplotních podmínek. Skvěle jim pomůže česnek. Jak dlouho vydrží kvetoucí orchidej?
Květy orchidejí mohou podle informací z webu
HomesAndGarden zdobit váš prostor několik týdnů až několik měsíců, v závislosti na druhu a poskytované péči. Například orchideje Phalaenopsis (nejběžnější pokojová orchidej) mohou v optimálních podmínkách kvést až tři měsíce. Jak oživit orchidej
Pravidelné stříhání nejenže prodlužuje dobu kvetení, protože zabraňuje tomu, aby rostlina vynakládala energii na odumírající květy, ale také podporuje zdravější a silnější růst.
Na stonku orchideje určete uzly – malé hrbolky, z nichž se mohou tvořit listy, větve nebo vzdušné kořeny. Na tomto místě provedete řez: Od základny květního stvolu napočítejte dva uzly nahoru. Vždy používejte sterilizované nůžky nebo nůž, abyste zabránili šíření chorob. Řez veďte asi 1 cm nad vybraným uzlem, abyste podpořili nový růst z tohoto místa. Zdroj fotografie: Depositphotos Správné prořezávání orchidejí zajistí, aby u vás tyto exotické krásky nejen přežily, ale aby se jim také dařilo a kvetly rok co rok. Péče po prořezávce
Nyní je čas vaší květině dopřát trochu odpočinku. Proto ji postavte na nepřímé sluneční světlo. Nezapomeňte, že v přírodě tyto rostliny přirozeně rostou pod korunami stromů.
„Vystavení rostliny nižším nočním teplotám (asi o 6 °C nižším než denním) řekla nám k tématu květinářka Jitka K. z Pržna pod Pradědem. Jako šikovné a levné hnojivo můžete může napodobit přírodní podmínky a podpořit kvetení. Zálivku doporučuji jednou týdně a hodit se bude i hnojení,“ použít i česnek, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři