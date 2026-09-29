Zemřel Radek Horáček. Významný brněnský pedagog zasvětil život umění

V Brně zemřel ve věku 67 let český teoretik výtvarné kultury, zakladatel oboru galerijní pedagogiky v ČR a dlouholetý vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU) Radek Horáček. Fakulta o tom dnes informovala na webu. Horáček zemřel v noci z pátku na sobotu.
Radek Horáček se narodil v Novém Městě na Moravě v roce 1959, své profesní působení však spojil s Brnem. V roce 1984 dokončil studium českého jazyka a výtvarné výchovy na PdF MU a v roce 1997 absolvoval studium dějin umění na Filozofické fakultě MU.
Na akademickou půdu Masarykovy univerzity vstoupil v roce 1988 jako externista, od roku 1990 zde působil jako kmenový zaměstnanec. V letech 2007 až 2022 katedru výtvarné výchovy vedl. Působil také na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.
V roce 1998 publikoval monografii Galerijní animace a zprostředkování umění, která se stala první českou odbornou knižní publikací věnovanou aktivizačním programům na výstavách soudobého výtvarného umění. Poprvé v českém prostředí zavedl a terminologicky ukotvil pojem galerijní animace.
Pod jeho vedením získala katedra v roce 2008 jako první v ČR akreditaci pro magisterský obor Galerijní pedagogika a zprostředkování umění. I díky jeho úsilí byla v roce 2018 profesi zprostředkovatele umění přiznána oficiální pozice v národním katalogu prací pod názvem edukátor v kultuře.
V letech 2002 až 2006 vedl Dům umění města Brna a v roce 2010 stál u zrodu festivalu Brno Art Week (původně Týden výtvarné kultury). Dlouhodobě se věnoval umění ve veřejném prostoru, což zachytil v publikacích Sochařské Brno či Z galerie ven!. Je autorem více než tisíce odborných studií, recenzí a článků.
Za svou práci obdržel Stříbrnou medaili MU (2016), Cenu rektora MU (2022) a Zlatou medaili VUT (2024).
„Profesor Radek Horáček spojil s naší fakultou více než tři desetiletí svého života a za tu dobu se nesmazatelně zapsal do jejího života. Byl mimořádným učitelem a odborníkem, ale především člověkem, který dokázal pro umění, vzdělávání i nové myšlenky nadchnout druhé,“ uvedla děkanka Pedagogické fakulty MU Simona Koryčánková.