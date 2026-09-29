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Zemřel Radek Horáček. Významný brněnský pedagog zasvětil život umění

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Ve věku 67 let zemřel brněnský pedagog a teoretik výtvarné kultury Radek Horáček. Dlouhá léta působil na Masarykově univerzitě, kde vedl Katedru výtvarné výchovy a stál u zrodu oboru galerijní pedagogiky v Česku. Zemřel v noci z pátku na sobotu.
Zemřel Radek Horáček. Významný brněnský pedagog zasvětil život umění

Zemřel Radek Horáček. Významný brněnský pedagog zasvětil život umění

Zdroj: Monika Hlaváčová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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