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Nový objev: Diamant menší než zrnko rýže dokáže poslouchat tlukot lidského srdce

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K měření činnosti srdce nemusí být vždy potřeba elektrody nalepené na těle. Němečtí fyzici dokázali zachytit magnetické pole lidského srdce pomocí diamantu o objemu menším než 0,5 milimetru krychlového.
Nový objev: Diamant menší než zrnko rýže dokáže poslouchat tlukot lidského srdce

Nový objev: Diamant menší než zrnko rýže dokáže poslouchat tlukot lidského srdce

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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