Začala topná sezóna a topení lupe: Co značí 4 zvuky v radiátoru a jak rozhýbat zatuhlý ventil

S prvním podzimním zatopením se v bytech i domech často ozývá nepříjemné loupání, klepání, bublání nebo pískání. Zjistěte, které zvuky v radiátoru znamenají jen neškodnou tepelnou roztažnost kovu, kdy stačí na pět minut otočit odvzdušňovacím klíčkem a co dělat se zatuhlou termostatickou hlavicí po létě.
Přechod do topné sezóny přináší do domácností nejen příjemné teplo, ale nezřídka i nečekaný akustický neklid. Ležíte večer v posteli a z radiátoru nebo stoupacího potrubí se v pravidelných intervalech ozývá hlasité kovové cvakání a loupání. V jiné místnosti zase voda v tělese divoce bublá, horní polovina radiátoru zůstává ledová, případně regulační ventil při určité poloze nesnesitelně píská.
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Mnoho lidí v takové chvíli znejistí a obává se havárie, prasknutí potrubí nebo drahé poruchy otopné soustavy. Ve skutečnosti má každý zvuk svou přesně danou fyzikální nebo hydraulickou příčinu a většinu běžných potíží zvládnete vyřešit sami během několika minut bez volání instalatéra.
Akustická diagnostika: Co znamenají 4 nejčastější zvuky v topení
Pro správný postup je nutné nejprve přesně rozlišit charakter zvuku. Jiné řešení vyžaduje vzduch v soustavě, jiné teplotní pohyby trubek a zcela jiný přístup si žádá nevhodně seřízené oběhové čerpadlo.
Zvukový projev Fyzikální příčina Kde hledat problém Doporučené řešení Pravidelné loupání, cvakání a klepání Tepelná délková roztažnost kovu při náběhu teploty (jev stick-slip). Stoupačky procházející stropy a podlahami, pevné kovové objímky bez pryže. Promazat třecí plochy objímek suchým PTFE sprejem, uvolnit pevný kontakt trubky se zdí či betonem. Bublání, žbluňkání a šplouchání vody Vzduchové kapsy v horní části otopného tělesa; radiátor hřeje jen vespod. Zavzdušněný radiátor, nízký tlak vody v celém otopném okruhu. Otevřít ventil naplno a odvzdušnit radiátorovým klíčkem; v domě dopustit vodu do kotle. Vysokofrekvenční pískání a syčení Turbulentní proudění a kavitace vody přiškrcené kuželkou termostatického ventilu. Příliš vysoký tlak oběhového čerpadla, chybějící hydraulické vyvážení stoupaček. Pootevřít hlavici na jiný stupeň; dlouhodobě vyžaduje seřízení čerpadla správcem domu. Rychlé rázové bouchání („kulomet“) Voda proudí ventilem v obráceném směru a rozkmitává pružinu kuželky proti sedlu. Záměna přívodního a zpětného potrubí při montáži tělesa. Ověřit teplotu trubek (spodní trubka je teplejší než horní); nutný přepojovací zásah instalatéra. Proč v radiátoru a trubkách píská a lupe: Fyzika tepelné roztažnosti
Snad nejotravnějším zvukem začátku topné sezóny je rytmické lupání, které začíná v časných ranních hodinách, kdy kotelna začne dodávat teplou vodu. Tento zvuk nezpůsobují bubliny ani mechanická závada uvnitř radiátoru, ale elementární fyzika: teplotní délková roztažnost kovů.
Ocelové potrubí má součinitel délkové teplotní roztažnosti přibližně 0,012 mm na jeden metr délky a každý stupeň Celsia. Měděné trubky se roztahují ještě více (zhruba 0,017 mm/m/°C). Pokud bydlíte v běžném osmipatrovém panelovém domě, svislá ocelová stoupačka měří od suterénu k nejvyššímu patru zhruba 24 metrů. Při nočním útlumu má potrubí pokojovou teplotu okolo 20 °C. Když ráno kotel začne topit a do stoupačky vžene vodu o teplotě 65 °C, teplotní rozdíl činí celých 45 °C.
Jednoduchým propočtem zjistíme, že se celá 24metrová ocelová trubka během půl hodiny prodlouží o téměř 13 milimetrů. A právě tento centimetr a čtvrt je zdrojem hluku. Pokud stoupačka prochází stropními panely natvrdo zalitá v betonu nebo sádře, případně je ke zdi přitažená obyčejnou ocelovou objímkou bez tlumicí gumové vložky, trubka nemůže hladce klouzat.
Pokud radiátor po létě nehřeje ani při otočení na maximum, bývá zatuhlá vnitřní jehla ventilu pod plastovou hlavicí. Stačí hlavici odšroubovat a ocelový kolíček jemně rozhýbat zatlačením plochým nástrojem.
Dochází k mechanickému jevu zvanému
stick-slip (trhavý pohyb). Tření trubku na chvíli zablokuje, napětí v materiálu roste, až překoná mez klidového tření a trubka skokově poskočí o desetinu milimetru. Tento ráz se ocelovým potrubím bleskově rozlehne jako úder kladívkem. Jakmile se teplota stabilizuje, intervaly mezi lupáním se prodlužují, až zvuk zcela utichne.
Co s tím můžete dělat v bytě? Zkontrolujte kovové objímky držící trubku u stěny. Pokud trubka dře přímo o holé železo, uvolněte šroub objímky a styčnou plochu ošetřete suchým teflonovým (PTFE) nebo silikonovým sprejem. Nikdy nepoužívejte minerální oleje, které přitahují prach a zahřáté zapáchají. Pokud trubka drhne v podlaze, opatrně zkontrolujte průchodku. Pokud je prostor kolem trubky vyplněn drolivou omítkou, vyškrábněte ji a mezeru vyplňte pružnou minerální vatou nebo speciálním pružným tmelem s teplotní odolností.
Bublání a studený vršek: Správný postup odvzdušnění krok za krokem
Druhým klasickým projevem po letní pauze je bublání a zurčení vody připomínající horský potok, doprovázené tím, že radiátor hřeje jen ve spodní třetině a horní část tělesa je zcela studená. Zde je diagnóza jednoznačná: v radiátoru je uvězněný vzduch. Vzduch je lehčí než voda, takže stoupá do nejvyššího bodu tělesa a vytvoří vzduchový polštář, který zabrání horké vodě v cirkulaci.
Odvzdušnění zvládne každý během pěti minut. Budete potřebovat pouze odvzdušňovací klíček (čtyřhran o rozměru 5 mm, běžně dostupný v každém železářství za zhruba 25 Kč), případně plochý šroubovák u novějších ventilů, suchý hadřík a menší misku či sklenici na zachycení vody.
Otočte termostatickou hlavici naplno: Nastavte hlavici na nejvyšší stupeň (zpravidla 5). Tím se vnitřní ventil plně otevře a tlak vody začne vytlačovat vzduch směrem k odvzdušňovacímu ventilu na opačném konci radiátoru. Počkejte přibližně 10 minut. Přiložte misku a hadřík pod ventil: Odvzdušňovací ventil najdete na boku tělesa nahoře, naproti termostatické hlavici. Malý výtokový otvor nasměrujte mírně dolů do misky. Povolte ventil o čtvrt až půl otáčky: Klíčkem nebo šroubovákem pomalu otáčejte doleva. Nikdy ventil nevyšroubujte úplně! Stačí půl otáčky. Uslyšíte syčení unikajícího stlačeného vzduchu. Počkejte na souvislý proud vody: Jakmile vzduch vyfičí, začne z otvoru prskat voda smíchaná s bublinkami. Vyčkejte ještě několik vteřin, dokud nezačne vytékat tenký, souvislý pramínek čisté vody bez bublin. V té chvíli ventil klíčkem pevně utáhněte směrem doprava.
Po odvzdušnění hadříkem otřete okolí ventilu a zkontrolujte, zda těsnění neprosakuje. Pokud bydlíte v rodinném domě s vlastním kotlem, po odvzdušnění všech radiátorů se vždy podívejte na tlakoměr u kotle. Vypuštěním vzduchu a trochy vody tlak v okruhu klesne. Ideální provozní tlak za studena se pohybuje mezi 1,2 až 1,5 baru. Pokud tlak klesl pod 1 bar, dopusťte vodu do systému dopouštěcím ventilem, jinak čerpadlo začne nasávat vzduch znovu.
Bublání v tělese a studený vršek radiátoru vyřeší odvzdušnění. Ventil povolte klíčkem nanejvýš o půl otáčky a uzavřete jej, jakmile začne vytékat souvislý proud vody bez bublin. Zatuhlá jehla po létě: Proč radiátor nehřeje, i když je hlavice na pětce
Zimní překvapení často nastává i bez jakýchkoliv zvuků: stoupačka v pokoji sálá horkem, termostatickou hlavici otočíte na stupeň 5, ale radiátor zůstává ledový odshora dolů. Mnoho lidí v domnění, že je těleso zavzdušněné, zkouší povolit odvzdušňovací ventil, ale z něj okamžitě stříká studená voda bez bublin. Problém je v takovém případě přímo v mechanice ventilu pod plastovou hlavicí.
Pokud byla hlavice přes celé léto zavřená (nastavená na vločku nebo nulu), vnitřní pružina držela regulační kuželku natlačenou na sedlo ventilu. Během několika měsíců nečinnosti se na jemných kovových částech usadily drobné minerální usazeniny z otopné vody a těsnicí jehla v sedle zatuhla. Když na podzim hlavici otočíte na pětku, plastový vnitřek hlavice sice povolí tlak, ale samotná ocelová jehla zůstane vlivem nečistot zamáčknutá uvnitř a nepustí horkou vodu do radiátoru.
Řešení je překvapivě snadné a naprosto bezpečné, protože voda z topení se pod hlavicí nenachází:
Demontujte termostatickou hlavici: Hlavici otočte naplno na stupeň 5, aby se uvolnil tlak vnitřního mechanismu. U běžných hlavic se závitem M30×1,5 stačí rukou povolit rýhovanou kovovou matici u těla ventilu směrem doleva. U některých značek (např. Danfoss s bajonetem) stačí pootočit pojistným kroužkem nebo povolit malý zajišťovací imbus. Hlavici jednoduše stáhněte. Najděte regulační trn (jehlu): Z mosazného těla ventilu vyčnívá tenký ocelový kolíček o průměru zhruba 2 milimetry. V normálním stavu by měl vyčnívat přibližně 3 až 5 milimetrů a při zatlačení klást znatelný odpor pružiny. Rozhýbejte trn jemným tlakem: Vezměte plochý tvrdý předmět (např. dřevěný špalíček, rukojeť šroubováku nebo plochou stranu kleští) a na trn zatlačte směrem do ventilu. Jehla by se měla zasunout a po uvolnění tlaku sama okamžitě vyskočit zpět. Pokud je zatuhlá, opakovaně na ni zatlačte a uvolněte, případně ji z boku velmi jemně poklepejte dřevěným předmětem. Jakmile pružina překoná nános usazenin, trn vyskočí a během pár minut uslyšíte šumění přitékající horké vody. Zásadní varování: Jehlu nikdy nevytahujte kleštěmi silou směrem ven! Trn je sice jištěn těsnicí ucpávkou, ale hrubým páčením byste mohli poškodit těsnění nebo jehlu vytrhnout, což by vedlo k masivnímu úniku horké vody. Pohyb musí být výhradně zatlačovací.
Odvzdušňování radiátoru za chodu čerpadla nasává vzduch. Pokles tlaku v topení ničí kotel
Jakmile trn volně pruží, nasaďte termostatickou hlavici zpět, dotáhněte převlečnou matici rukou a vyzkoušejte regulaci. Aby se tento problém neopakoval příští rok, zaveďte si jednoduchý zvyk: po skončení topné sezóny na jaře nechte všechny termostatické hlavice v bytě otevřené na maximum (stupeň 5). Pružina ventilu tak zůstane po celé léto uvolněná a kuželka nezatuhne.
Pískání a hučení ventilu: Kdy pomůže otočení hlavicí a kdy volat správce
Pokud radiátor topí, ale při určitém nastavení (například přesně mezi stupněm 2 a 3) vydává nepříjemný vysoký pískavý tón, příčina tkví v hydraulických poměrech v domě. Když se místnost vyhřeje a termostatická hlavice začne ventil přivírat, zůstane mezi kuželkou a sedlem jen mikroskopická štěrbina. Pokud oběhové čerpadlo v suterénu tlačí vodu příliš vysokou rychlostí, vzniká na zúženém místě kavitace a turbulentní proudění, které rozvibruje kuželku podobně jako jazýček píšťaly.
Jako první pomoc stačí hlavici nepatrně pootočit o milimetr doleva nebo doprava. Změna průtokové štěrbiny okamžitě změní frekvenci a pískání obvykle ihned ustane. Pokud však ventily pískají v celém bytě trvale, problém není ve vašich radiátorech, ale v chybějícím dynamickém vyvážení otopné soustavy v domě nebo v předimenzovaném výkonu hlavního oběhového čerpadla. Tuto situaci nelze vyřešit z bytu – je nutné kontaktovat předsedu SVJ nebo správce objektu, aby nechal topenářskou firmou seřídit regulaci otáček oběhového čerpadla a vyvažovací ventily na patách stoupaček.
Zcela specifickou závadou je pak rychlé, hlasité bouchání připomínající střelbu ze samopalu, které se spustí při lehkém pootevření ventilu. To je neklamný signál, že při rekonstrukci nebo výměně topení došlo k fatální chybě: záměně přívodního a zpětného potrubí. Běžný ventil je konstruován tak, aby tlak přitékající vody tlačil kuželku dolů proti sedlu. Pokud voda přitéká ze špatné strany, nabíhá pod kuželku, nadzvedává ji a pružina ji okamžitě vrhá zpět. Tento cyklus se opakuje desítkykrát za sekundu a kromě nesnesitelného hluku hrozí mechanickým rozbitím ventilu. Jednoduchou kontrolu provedete hmatem: horní trubka vedoucí do ventilu musí být při náběhu topení vždy teplejší než spodní odtoková trubka. Pokud je spodní trubka horká a horní vlažná, neprodleně ventil uzavřete a kontaktujte odborný servis – je nutné otočit směr proudění nebo vyměnit ventil za speciální obrácený typ.