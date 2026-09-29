Tramvajová točna hned za rodinnými domy? Obyvatelé Vinic sepsali petici

Mimoplzeňské vždy zaskočí, když spatří jízdní řády a na nich vidí linky 1, 2 a 4. Trojka Plzni chybí už skoro 40 let. Nápad na projekt tramvajové trati oživilo předchozí vedení města už v roce 2021, o rok později ji město zařadilo mezi strategické dopravní investice. Od té doby se projekt výrazně posunul. Město aktuálně čeká už jen na povolení od Dopravního a energetického stavebního úřadu. V ideálním případě začne stavba příští rok, přičemž nové tramvaje vyjedou na trať v roce 2029.
Náklady na stavbu město odhaduje na zhruba 1,1 miliardy korun, přičemž žádá o evropskou dotaci, která by mohla přesáhnout 700 milionů korun.
Tramvaje obyvatelé Sylvánu a Vinic vítají. Podle některých ale vypluly na povrch zásadní informace, o kterých dosud nevěděli.
„Původní projekt, který město v roce 2021 veřejně představilo a projednalo s občany, počítal s úvraťovou konečnou za křižovatkou ulic Na Chmelnicích a Znojemská. Nový projekt toto řešení zásadně mění. Konečná je nově řešena jako tramvajová smyčka posunutá do bezprostřední blízkosti stávajících rodinných domů,“ uvádějí autoři petice Tomáš Pexa, Martina Tichová a Alexander Sušič.
Město původně plánovalo takzvanou úvrať. Obousměrné tramvaje by na výhybce jednoduše změnily kolej a jely zpět. O změnách se autoři petice podle svých slov dozvěděli z úřední desky.
„Záměry města byly v souladu se zákonem průběžně zveřejňovány. Příprava a realizace tramvajové trati na Vinice postupuje standardním způsobem. To, že dvoukilometrová tramvajové trati na Vinice povede od stávají tramvajové trati v Karlovarské ulici a bude ukončena tramvajovou smyčkou v blízkosti Mikulovské ulice bylo v řešeno v rámci procedury EIA a následně několikrát publikováno veřejně,“ reagoval v diskusi městský zastupitel Petr Náhlík (STAN), který v letech 2014-2018 zastával pozici náměstka primátora pro oblast dopravy.
Fotografie, které zveřejnili autoři petice. Původní varianta vs. ta nová
Zároveň upozornil na
dokumenty z listopadu loňského roku, kde už se o obratišti hovoří, byť webové stránky města ještě nejsou aktualizované. Autorům petice, kterou podepsalo přes 130 lidí, vadí hlavně fakt, že to s nimi nikdo neprojednával.
„Tato zásadní změna nebyla s obyvateli dotčeného území projednána způsobem, jakým byl projednán původní návrh. Jsme přesvědčeni, že rozvoj městské hromadné dopravy je důležitý a potřebný. Současně však musí být realizován způsobem, který respektuje oprávněné zájmy obyvatel a zachovává kvalitu života v dotčených částech města,“ doplnili s tím, že nejsou proti stavbě trati, chtějí však vést debatu o tom, jak moc blízko k jejich domovům bude plánovaná konečná.
Podle vyjádření Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) pro
Českou televizi byla tramvajová točna vždy v plánu. Takzvaná úvrať měla být jen dočasným řešením. „V průběhu projekčních prací jsme přikročili k tomu, že dočasnou úvrať stavět nebudeme a rovnou najdeme definitivní řešení,“ sdělila pro ČT Andrea Fojtíková, technická náměstkyně SVSMP. „Bory, Lochotín nebo Světovar mají své konečné uzpůsobené prostoru, který byl k dispozici. Na Vinicích máme možnost zvolit řešení, které nepotřebuje kácet vzrostlé stromy, neruší pěší trasy a nestaví hlučný plynulý oblouk těsně pod okna stávajících domů. Dnes už se infrastruktura navrhuje jinak než před 40 lety. Proč volit variantu, která nenávratně zničí fungující kus přírody, když existují šetrnější alternativy. Chceme jen to, aby se na Vinicích stavělo moderně a s ohledem na místní obyvatele,“ uzavřeli autoři petice.