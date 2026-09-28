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U Jenína havaroval motorkář, na místě zasahoval vrtulník

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Přibližně šedesátiletý muž se zranil při nehodě na motocyklu. Kvůli podezření na středně těžká poranění byl letecky přepraven do českobudějovického traumacentra.
U Jenína havaroval motorkář, na místě zasahoval vrtulník

U Jenína havaroval motorkář, na místě zasahoval vrtulník

Zdroj: ZZS JčK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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