U Jenína havaroval motorkář, na místě zasahoval vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U Jenína havaroval motorkář, na místě zasahoval vrtulník
Tábor čekají dopravní komplikace. Oprava silnice II/123 se dotkne ulic Stránského a Soví a potrvá až do...
Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v 5. kole extraligy doma nad Litvínovem 5:4 a připsali si třetí výhru z...
Třísetletá památka v centru Českých Budějovic se uloží k zimnímu spánku, předtím ale proje další potřebnou...
Na silnici mezi Strmilovem a Studenou se v neděli před polednem motorka srazila s traktorem. U nehody...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →