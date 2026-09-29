Ruské rajče nasadí plody už při 3 °C. Většina zahrádkářů ho nezná, přitom zvládne i sezóny, kdy ostatní odrůdy selžou

Kdo hospodaří v podhůří, v kotlině s pozdními mrazy nebo prostě v kraji, kde léto trvá sotva tři měsíce, zná ten frustrující scénář: sazenice rajčat konečně zakoření, vykvete první hrozen a přijde studená noc. Květy opadají, plody se neváží. Odrůda Siberian vznikla právě pro takové podmínky. Pochází z Ruska, tradičně se spojuje se Sibiří a do západního světa pronikla v roce 1984 přes americkou síť Seed Savers Exchange díky pěstiteli Willu Bonsallovi. V Česku ji nabízí úzký okruh specializovaných prodejců, a přesto si zaslouží pozornost každého zahrádkáře, kterému se běžné odrůdy opakovaně opozdí.
Proč rajčata v chladu obvykle selhávají
Rajčata jsou teplomilná plodina a jejich nejslabším článkem v chladném počasí je rozmnožování. Podle
University of Alaska Fairbanks se při nočních teplotách pod zhruba 13 °C dramaticky zhoršuje klíčivost pylu i růst pylové láčky. Purdue Extension doplňuje, že květy běžných odrůd opadávají, jakmile noční teploty klesnou pod 13 °C. Jinými slovy: i relativně mírný pokles pod patnáctistupňovou hranici dokáže u většiny kultivarů zastavit tvorbu plodů na celé dny.
Siberian se v tomto kontextu chová výjimečně. Hned tři nezávislé americké semenářské katalogy (St. Clare Seeds, NE Seed i Reimer Seeds) shodně uvádějí, že rostlina zvládne nasadit plody při 38 °F, tedy přibližně 3,3 °C. Jde o odrůdové tvrzení opakované v komerčních popisech, nikoli o závěr kontrolovaného univerzitního pokusu. Přesto je tato vlastnost v rajčatovém světě mimořádná a pro pěstitele v chladnějších oblastech prakticky klíčová.
Kde Siberian předčí Latah i Stupické polní rané
Kdo hledá rané rajče pro krátkou sezonu, narazí nejčastěji na tři jména. Každé z nich řeší problém jinak:
Odrůda Typ růstu Dny do sklizně Klíčová přednost Latah keříčkové cca 50 extrémní ranost, nejrychlejší dozrávání Stupické polní rané poloindeterminantní cca 55 vynikající chuť, česká klasika Siberian keříčkové 48–50 chladová tolerance + kompaktní habitus
Latah dozrává o pár dní dříve a je šlechtěna přímo jako ultra-raný kultivar pro severní klima. Stupické polní rané nabízí podle pěstitelských hodnocení bohatší aroma, ovšem vyžaduje vedení a vyštipování jako tyčkové rajče. Siberian stojí mezi nimi: kombinuje ranost srovnatelnou s Latah, keříčkový růst bez nutnosti vylamovat zálistky a k tomu přidává onu deklarovanou schopnost vázat plody v chladu.
V praxi to potvrdil i srovnávací pokus na North Dakota State University z roku 2013. Pěstitelé v něm hodnotili Stupice jako chuťově lepší a o trochu dřívější, Siberian však bodoval většími a vzhledově atraktivnějšími plody o hmotnosti 85–140 gramů. Pro zahrádkáře z vyšších poloh je to podstatný detail: větší plod znamená méně práce při zpracování a zřetelnější výnos z omezeného počtu rostlin.
VIDEO Jak Siberian pěstovat v českých podmínkách
Pěstební režim patří k nejjednodušším, jaké rajčatový svět nabízí. Determinantní keříček dorůstá kompaktních rozměrů, nevyžaduje vyštipování a Permasemínka uvádějí, že se obejde i bez opory. V deštivějším létě nebo při bohaté násadě se ovšem lehká klec či kolík vyplatí, plody jinak lehnou na vlhkou půdu a lákají slimáky.
Termíny pro české zahrádkáře: Výsev: polovina března, do kelímků na parapetu nebo do vyhřívaného pařeniště. Výsadba ven: po Zmrzlých, tedy druhá polovina května. Nad 350 m n. m. raději až koncem května nebo počátkem června. Přímý výsev na záhon: možný zhruba od 20. do 30. dubna, ale pouze v teplejších oblastech s delší vegetační dobou. V podhorských zahradách hrozí, že první podzimní mráz zastihne rostliny ještě před dozráním.
Právě možnost přímého výsevu řadí Siberian mezi hrstku raných keříčkových odrůd, u nichž lze obejít předpěstování sazenic. Kdo nemá prostor na parapetě ani přístup k foliovníku, získává reálnou šanci na vlastní rajčata.
Pojistka do nejistého roku, ne univerzální šampion
Siberian podle nás dává největší smysl jako strategická pojistka. V ročnících, kdy jaro přijde pozdě a léto skončí brzy, dozraje dřív, než se plíseň bramborová stačí rozjet, přesně tak, jak Permasemínka popisují výhodu raných odrůd obecně. Žádný dohledatelný zdroj ovšem nepřipisuje Siberian prokázanou genetickou rezistenci vůči plísni; jeho ochrana spočívá čistě v tom, že úrodu stihne odevzdat včas.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková