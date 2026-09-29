Jak by dnes vypadal Michal Tučný: Podle AI by oblíbenému zpěvákovi zůstalo pověstné charisma i v 79 letech

Michal Tučný by letos slavil 79. narozeniny. Stále máme v hlavě představu chlapa s kloboukem a hlasem, který se nedal zaměnit.
Letošní výročí jsme si připomněli i díky písni „Všichni jsou už v Mexiku“, kterou jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaslechli v rádiu. Dnes by měl zpěvák Michal Tučný 79 let. Rozhodli jsme se proto více vrátit k celé jeho kariéře i osobnímu životu, a co víc, pomocí AI ho ztvárnit i tak, jak by dnes asi vypadal. Vrátili jsme se tedy nejen k tomu, jak se dostal na vrchol české country, ale i k důvodu, proč jeho jméno pořád něco znamená, a to i třicet let po jeho smrti.
Od pražského kluka ke králi české country
Michal Tučný se dle
Wikipedie narodil 11. ledna 1947 v Praze. Vyučil se prodavačem, v roce 1965 odmaturoval na obchodní škole a prošel i docela obyčejnými profesemi. Mimo jiné zkoušel třeba i práci pošťáka anebo skladníka. I tyto životní zkušenosti z něj nejspíš udělaly zpěváka, který byl jednoduše řečeno lidový. Ke country se nedostal jedním skokem. V roce 1967 vystoupil na prvním ročníku Porty, o dva roky později už byl u Greenhorns a tam se začal víc zapisovat do domácí scény. Následovali Fešáci a později vlastní kapela Tučňáci. V té době už jeho písně nepřijímali jen skalní fanoušci country, ale i lidé, kteří ho znali z televize a rádia.
V soukromí našel oporu u Marty Novotné, kterou si vzal v roce 1980. Společně vychovávali dceru Michaelu. S posledními roky jeho života jsou pevně spojené také jihočeské Hoštice. Tam je dnes pochovaný a jeho hrob zdobí pomník ve tvaru kovbojského klobouku. Vedle úspěchu měl ale jeho příběh i těžkou část. Dlouhodobě ho trápilo zdraví, zemřel 10. března 1995, bylo mu jen 48 let. Příčinou byly následky rakoviny jater.
Jak by v 75 letech vypadal Jiří Schelinger: Na fotce umělé inteligence mu šediny i vrásky sluší Jak by vypadal dnes? Zkusili jsme to s AI
U Michala Tučného je patrné, že lidem silně zůstala v hlavě i jeho tvář. Když se vysloví jeho jméno, nevynoří se jen hlas. Člověk si vybaví vousy, klobouk, mohutnou postavu a také oči. V dokumentu
Poslední kovboj se o nich mluví jako o jednom z jeho nejvýraznějších poznávacích znaků. Na In-Lifestyle jsme proto zkusili pomocí AI převést jeho podobu do dnešních let. Foto: Fotografie Michala Tučného původně z galerie Hudebníknihovna, upravená pomocí AI
Výsledek je za nás povedený. Zpěvák s vráskami, unavenějším výrazem, ale pořád s měkkým pohledem a známým šarmem. Digitální rekonstrukce je v tomto zvláštní. Rysy posune, něco přidá, něco ubere, ale u výrazných osobností zůstane překvapivě hodně čitelného.
Proč jeho image fungovala
Při pohledu zpátky je docela zřejmé, že Tučného síla nestála na uhlazenosti. Nebyl typem zpěváka, který by se opíral o módní trend nebo přesně vypočítanou image. Působil uvěřitelně. Když zpíval o cestách, hospodách nebo chlapské melancholii, lidé neměli pocit, že jim někdo něco předvádí. Méně se připomíná, že v závěru života výrazně zhubl. Podle svědectví v dokumentu dokonce na své okolí nějakou dobu působil lépe a svěžeji než předtím. Jenže šlo jen o krátké nadechnutí. Nemoc se vrátila a plánovaný návrat na pódia už nepřišel.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jak by dnes vypadal Michal Tučný: Podle AI by oblíbenému zpěvákovi zůstalo charisma i v 79 letech byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.