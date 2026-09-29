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Půda po létě nepřijímá vodu a praská jako dlažba. Většina zahrádkářů sáhne po rýči, ale tím si záhon zničí na celou další sezónu

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Koncem srpna stačí zmáčknout hroudu na zeleninové záhoně, a místo drolení ucítíte pod prsty něco jako střep. Povrch, který ještě v červnu voněl kompostem, připomíná popraskanou keramiku.
Půda po létě nepřijímá vodu a praská jako dlažba. Většina zahrádkářů sáhne po rýči, ale tím si záhon zničí na celou další sezónu

Půda po létě nepřijímá vodu a praská jako dlažba. Většina zahrádkářů sáhne po rýči, ale tím si záhon zničí na celou další sezónu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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